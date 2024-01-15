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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جهاز مدينة بدر يواصل حملاته للقضاء إشغالات الطرق

رضوان عبد الرشيد
رضوان عبد الرشيد

وجه المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بضرورة القضاء على مخالفات الإشغال بالمدينة، وكلف إدارة الأمن والأحياء، اليوم الإثنين، الموافق ٢٠٢٤/١/١٥، بعمل حملة مكبرة بالإسكان الاجتماعي بالامتداد الشرقي، وسكن مصر وسكن وزهرة العاصمة والحي الخامس والحي الثالث.

https://www.dostor.org/4550873

التفاصيل الكاملة للقضاء علي المخالفات للمواد الغذائية بمدينة بدر 

 

وأوضح رئيس الجهاز مدينة بدر أن الحملة اسفرت عن التحفظ على٢ سيارة قلاب سرقه مواد محجرية، و٣ سياره قلاب دون تراخيص، وسيارة بامب وعربية كبدة، وعربية اسبيرسو.

وفي سياق متصل اضاف رئيس جهاز مدينة بدر أن الحمله بقيادة المهندس سيد سلامه نائب رئيس الجهاز واداره الأحياء والامن وتم ازالة على جميع الاشغالات وذلك حفاظ على المظهر الحضارى للمدينة
كما أكد المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر بأنه يتم عمل هذه الحملات بصفة مستمرة داخل المدينة للقضاء على اي مخالفات والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة

المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر جهاز تنمية مدينة بدر مدينة بدر الإسكان الاجتماعى سكن مصر

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