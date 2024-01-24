جهاز 15 مايو: تنفيذ 9 قرارات إزالة بمنطقة المقابر..ورفع كفاءة الطرق بـ6 مجاورات

أعلن المهندس مصطفى السعيد رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو ، أنه جار الانتهاء من تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق للمجاورات 1إلي 6 بامتداد المدينة بالمرحلة الرابعة.

ونفس السياق، تابع “السعيد” فى جولة تفقدية أعمال الطرق بالأحياء برفقته المهندس مينا رأفت المعاون الهندسى لرئيس الجهاز والمشرف على قطاع الطرق لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة المجاورات بالمرحلة الرابعة تأتى ضمن خطة جهاز المدينة لرفع وكفاءة وتحسين جودة الطرق على مستوى جميع المراحل بالمدينة

وأشار مسئولي جهاز مدينة 15 مايو إلي أنه جارى عمل الطبقة الإسفلتية للطرق الرئيسية والفرعية بالمجاورات من 1 إلي 6 بامتداد المدينة بالمرحلة الرابعة .

جهاز ١٥مايو يزيل تعديات على أرض بمنطقة المقابر بالمدينة

خلال جولة التفقدية بأعمال الطرق، كلف المهندس مصطفى السعيد، بشن حملة مكبرة بحضور النواب والمعاونين ومديرى الإدارات من الأمن والتنمية والمخالفات ورؤساء الأحياء والعقيد رئيس قسم شرطة التعمير والضباط والرائد رئيس مباحث شرطة التعمير وأفراد الأمن بالجهاز وأفراد الأمن بشرطة التعمير.

وأوضح رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن الحملة أسفرت عن بتنفيذ 9 قرارات خاصة بأعمال إزالة التعديات في منطقة المقابر لقيام إحدى الشركات المتخصصة فى أعمال بناء المقابر خارج الحد المسموح به وهو ما يعاقب عليه القانون وهو تعدي على أرض جهاز المدينة .

وأشار رئيس جهازتنمية مدينة 15 مايو، أن الحملة تحفظت على أدوات ومواد بناء كانت تستخدم لبناء المقابر المخالفه وتم تحرير المحاضر وأتخاذ الإجراءات القانونية حيالها،لافتا بأنه قد تم غلق جميع الطرق المؤدية إلى المكان المتعدى عليه بمنطقة المقابر ،موضحًا بأنه تم منع دخول أو خروج اي معده من سيارات أو مواد تستخدم فى أعمال البناء.

وشدد المهندس مصطفي السعيد على جميع الشركات العاملة فى أعمال بناء المقابر بعدم القيام بمثل هذه الأعمال المخالفة بمنطقة المقابر حتى لا يتم التعرض للمسائلة القانونية.