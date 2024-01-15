جهاز 15 مايو : 12 مليون جنية حصيلة بيع 7 محلات تجارية

عقدت جهاز مدينة 15 مايو، اليوم الإثنين الموافق 15 يناير2024، جلسة المزاد العلني بقاعة الاجتماعات بمقر الجهاز لبيع 7 محلات تجارية وصيدلية، بمساحات تتراوح من 19 مترا مربعا إلى 40 مترا مربعا في سوق منطقة زهور مايو بالمدينة.



وذلك بحضور المهندس مصطفى سعيد رئيس الجهاز المستشار محمد هشام مفوض مجلس الدولة، وشريف الجندي ممثل قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة، وأعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض من الإدارات المعنية بالجهاز من الإدارة المالية والعقارية والتنمية والأمن وشرطة التعمير.

تفاصيل بيع 7 محلات تجارية وصيدلية بـ15 مايو

وصرح المهندس مصطفى سعيد رئيس الجهاز، عقب انتهاء جلسة المزاد، انه تم طرح 7 محلات تجارية وصيدلية، لافتا أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع 7 محلات وفق سعر المتر ما بين67000 جنيه حتى 142000 جنيه للمتر الواحد، وتم ارجاء بيع الصيدلية لاقرب جلسة مزاد علنى أخر.

كما أفاد رئيس جهاز مدينة 15 مايو أن اجمالى قيمة بيع 7 محلات تجارية تجاوزت الـ 12 مليون جنيه .

وأشار رئيس الجهاز إلى إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وضعت بعض الاشتراطات لسداد مستحقات المحلات والوحدات الإدارية، والتي تأتي أهم شروط سداد المستحقات المالية فورالانتهاء من المزاد، يتم استكمال سداد 10% و1% و0.5% مصاريف إدارية لصالح مجلس الأمناء من القيمة الراسي بها المزاد فور الرسو في موعد غايته جلسة المزاد، كما يتم سداد 5% كوديعة صيانة تسدد خلال شهور وقبل الاستلام.

وأردف رئيس الجهاز، يتم سداد باقي المستحقات المالية للبيع بنسبة 90% من خلال طريقتين، حيث تنص الطريقة الأولى للسداد للمستفيدين استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ رسو المزاد.

وأوضح رئيس جهاز مدينة مايو، أن الطريقة الثانية لسداد المستحقات المالية تشير إلى أن يتم سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي وقت السداد بالإضافة إلى نسبة 0.5% مصاريف تحصيل و 2% طبقا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع القيام المستفيدين بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.