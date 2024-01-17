ضبط 825 كيلو لحوم مجهولة المصدر في 15 مايو

كلف المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز تنمية مدينة 15مايو، بالمتابعة الدورية من قبل جميع الإدارات المعنية بالجهاز من التنمية والأمن ورؤساء الأحياء بمعاونة قسم شرطة التعمير على مستوى كافة المراحل بالمدينة لرصد جميع المخالفات والعمل على إزالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك فى إطار ذلك قام جهاز المدينة برئاسة مها محمد عبدالوهاب نائب رئيس الجهاز والمشرف على ادارة التنمية بحضور سامح الشافعى مدير إدارة التنمية وأنور ربيع مدير إدارة الأمن بجهاز المدينة والعقيد شريف السباعى رئيس قسم شرطة التعمير والرائد ايهاب عبد الجواد وايهاب محمود مدير إدارة المخالفات ومحمد امام رئيس الحى الرابع بالمتابعة الدورية على مستوى كافة المراحل بالمدينة لرصد كافة سبل المخالفات وأثتاء المرور والمتابعة الميدانية لمناطق الاسكان العائلى بأمتداد المدينة.

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تفاصيل شن حملة مكبرة لضبط لحملة مجهولة المصدر

وأفاد رئيس الجهاز مدينة 15 مايو ان الحملة أسفرت على رصد أحد القطع وهى رقم ٢٤٧ بالبدروم ووجد بها مصنع لتجهيز المأكولات وتم على الفور إبلاغ الإدارة البيطرية بالمدينة برئاسة الدكتورة سلوى محمد رمضان والدكتورة مروة محمود أحمد،حيث تم ضبط كمية من اللحوم المتنوعة مجهولة المصدر

وأشار المهندس مصطفي السعيد رئيس الجهاز بأن الحملة أسفرت عن ضبط مصنع لتجهيز المأكولات بالقطعة رقم ٢٤٧ بالبدروم بمنطقة الاسكان العائلى بالمرحلة الرابعة بامتداد المدينة.

وأعلن المهندس مصطفي السعيد، أن الحملة أسفرت على ضبط عدد ٨٢٥ كيلو لحوم متنوعة شاملة دواجن ولحوم مجهولة المصدر كما تم أخذ عينة من اللحوم من قبل مسئولى الإدارة البيطرية لعمل التحاليل المعتمدة للتأكد من مدى صلاحيتها من عدمه وتم التحفظ عليها بمعرفة صاحب القطعة وذلك لحين إصدار قرار من النيابة وقامت الحملة بغلق وتشميع البدروم بجميع محتوياته وهو مخالف لشروط التعاقد من حيث استغلاله بعمل نشاط لتجهيز المأكولات وحيازته على لحوم متنوعة مجهولة المصدر.

كما أضاف بأنه تم ضبط عدد ٤ أستاند تورلى وعدد ١ شواية لحوم بطول ٣متر وعدد ١ حافظة مأكولات وعدد ٢ ثلاجة مشروبات وعدد ١ ديب فريزر ٢باب كبير وعدد ١ أستاند هواء تكييف، لافتا بأنه تم تحرير محضر بالواقعة وعمل غلق وتشميع لحين إصدار قرار من النيابة .

وطالب بالمتابعة الدورية من قبل جميع الإدارات المعنية على مستوى كافة المراحل بالمدينة لرصد جميع المخالفات وإزالتها على الفور. ووجه الشكر لكافة الإدارات المشاركة فى الحملة من التنمية والأمن وشرطة التعمير ولمسئولي الوحدة البيطرية التابعة للإدارة الطبية بالمدينة على التعاون مع جهاز المدينة 15 مايو