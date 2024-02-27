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تحقيقات ومتابعات

جهاز الفشن الجديدة يكشف تفاصيل حجم المشروعات بأعمال المرافق والإسكان

المشروعات بأعمال
المشروعات بأعمال المرافق والإسكان

كشف المهندس وليد عبد الرحمن حجاجي رئيس جهاز مدينة الفشن الجديدة، عن حجم المشروعات الجارية بالمرحلة العاجلة  من أعمال المرافق وتطوير عملية الزراعة ومشاريع الإسكان الأكثر تميزًا. 

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أعمال المرافق بالمرحلة العاجلة بمدينة الفشن الجديدة 


أستهل المهندس وليد حجاجي حديثة للدستور قائلًا،: جار تنفيذ أعمال التغذية الرئيسية بمحطات الكهرباء وشبكة الجهد المتوسط والمنخفض والانارة ببمرحلة العاجلة، مشيرا إلي أنه تم تنفيذ أعمال الفرمة بنسبة 90% بالمرحلة العاجلة بمنطقة 32 عمارة سكينة بواقع 768 وحدة سكينة الجار تنفيذها، إضافة إلي تنفيذ شبكة الصرف الصحي حول منطقة 32 عمارة بطول 1500 متر بينما بلغت نسبة إنجاز المشروع نحو 90 %. 

واستكمال رئيس جهاز مدينة الفشن الجديدة،: جار الانتهاء من تنفيذ شبكة المياه بطول 1500 متر بمنطقة 32 عمارة سكينة. 

مشاريع خدمية بالمرحلة العاجلة 

وأكد أن المشاريع الخدمية بالمدينة تشمل تنفيذ مدرسة تعليم أساسي نموذج 42 فصلًا ونموذج لحضانة ونموذج لتنفيذ سوق تجاري نموذج 8 محلات تجارية.، فضلا عن جار تنفيذ وحدة صحية بمركز الخدمات بالحي الأول بالمرحلة العاجلة حيث تجاوزت نسبة انجاز المشروع نحو 65% 

وأستطرد رئيس الجهاز: جار استكمال إجراءات نقل محطة التحلية المدمجة من مدينة المنصورة الجديدة، كما جاز تنفيذ عملية زراعة مدخل المدينة من شرق حرم الطريق الصحراوي الغربي بعدد 500 نخيلة، وفيما يخص قطاع الشئون العقارية والتجارية مشروع الإسكان المتميز بالمرحلة العاجلة. 

وأوضح أنه تنفيذ 12 عمارة سكينة بواقع 192 وحدة سكينة بمشروع الإسكان المتميز نموذج "أ"، جاز تنفيذ عدد 7 عمارات سكينة  بعدد 112 وحدة نموذج "ب"، تم الانتهاء من تنفيذ 6 عمارات سكينة بعدد 96 وحدة سكينة نموذج "ا" بمشروع الإسكان المتميز، كما تم الاسنتهاء وجار التسليم لعدد 7 عمارات سكينة بواقع تنفيذ 112 وحدة سكينة نموذج ب" بالمرحلة العاجلة بالمدينة. 

قطاع تخطيط المشروعات بالمرحلة العاجلة بالفشن الجديدة. 

واختتم رئيس جهاز مدينة الفشن الجديدة، بأنه جار طرح نقطة شرطة وأسعاف وإطفاء الحماية المدينة، فضلا عن جار البت المالى لتنفيذ اعمال المرافق لعدد 116 قطعة كما جار طرح الاعمال الاستشارية للمنطقة الصناعية بعدد 122 قطعة أرض. 

 

الفشن الجديدة المشروعات المرحلة العاجلة الجارية المرافق الاسكان

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