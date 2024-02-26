"جهاز القاهرة الجديدة" يواصل حملاته للقضاء على مخالفات البناء

قاد المهندس عبد الرؤوف حامد الغيطي رئيس جهاز القاهرة الجديدة عدة جولات مكوكية للقضاء على مخالفات البناء وغلق وتشميع ورفع عدادات المحلات المخالفة لقانون بأحياء التجمع الخامس والثالث والأول وذلك بالتعاون مع نواب رئيس الجهاز للتجمعات وشرطة المرافق والتعمير

وتابع عبد الرؤوف الغيطي تنفيذ أعمال ازاله لغرف السطح للقطعة ٥٧ منطقة ١ بالحي 3 بالتجمع الخامس وجارى استكمال الاجراءات القانوني، كما تم تنفيذ أعمال ازالة سلم مخالف بالقطعة ٣٤٠ بحي النرجس بالتجمع الخامس.

وفيما يخص مخالفات البناء بالتجمع الخامس

واستمرار رئيس جهاز القاهرة الجديدة، حملاتة المكوكية بتنفيذ اعمال إزالة المباني المخالفة إزالة أعمدة لعمل زيادة بغرف السطح بالقطعة 325 بالدفاع الوطني حى المستثمرين الجنوبية بالتجمع الخامس، كما تم تنفيذ أعمال أعمدة لبناء دور مخالف بالقطعة رقم 346 بالتجمع الخامس، إضافة إلي ذلك تم تنفيذ أعمال ازاله لبناء دور مخالف بالقطعة رقم 3 منطقة وكذلك تنفيذ اعمال إزالة المباني المخالفة القطعة رقم 91 منطقة ق.

حملة التجمع الثالث

وواصل عبد الغيطي والوفد المرافق له استمرار لحملات علي مستوي التجمع الثالث حيث قامت الحملة تنفيذ وإزالة جميع اليفط والتندات والسلام المخالفه مع إغلاق المحلات المتعدي عليها من السكان بمنطقة القطاميه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

كما تابع مسئولي جهاز القاهرة الجديدة، تنفيذ أعمال ازاله لبناء دور مخالف بالقطعه رقم 11 منطقه أ بحي جاردنيا بالتجمع الثالث وتم ازاله المباني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تم ايقاف البناء المخالف وفك الشدة الخشبية وتم التحفظ علي ادوات البناء وكذا كميات حديد التسليح المستخدمة واتخاذ جميع الاجراءات القانونية وتم التأكيد علي النوباتجية بالمتابعة علي مدار الساعة.

واستكمل رئيس جهاز القاهرة الجديدة حملاته بتنفيذ اعمال الإزالة أعمدة لبناء دور مخالف بالقطعة رقم ٨٤ أندلس ٢/١ بالتجمع الثالث، إضافة إلى ذلك تم ازالة اعمدة لبناء دور مخالف بالقطعة رقم ٧٠٣ أندلس ٢/٢ بالتجمع الثالث.

حملة التجمع الأول

وأفاد مسئولي جهاز القاهرة الجديدة، أن قامت الحملة بتنفيذ عدة قرارات غلق وتشميع ورفع العدادات للعمل بدون رخصة تشغيل ومخالفة النشاط الأصلي بحي الياسمين بالتجمع الأول.

حيث تم ازالة سور بدون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بقطعة 193 بنفسج 6 بالتجمع آلأول.

وأشار مسئولي جهاز القاهرة الجديدة إلي أن تم اخلاء مصنع ملابس فى بدروم 460 المجاورة الثامنة والتحفظ على محتوياتة لتحويل البدروم لنشاط تجارى.

وأوضح المهندس عبد الرؤوف الغيطي أن الحملة الجتمع الأول اسفرت عن تنفيذ عدد 19قرار غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء للمحلات بمول سفاري كود 23 ومول كود 22 بنادي رويال بمنطقة الامتداد الشرقي للمدينة وذلك للعمل بدون رخصة تشغيل، بالإضافة إلي ذلك ايقاف بناء بالقطعة رقم 541 بنفسج عمارات بالتجمع الاول للشروع في تغيير نشاط البدروم الى سكنى حيث تم شن حمله المكبره بالتعاون مع شرطه التعمير وامن الامتداد والتنمية.

رئيس جهاز القاهرة الجديدة بجولة التفقدية

رئيس جهاز القاهرة الجديدة بجولة التفقدية

رئيس جهاز القاهرة الجديدة بجولة التفقدية