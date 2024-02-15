الخميس 15 فبراير 2024
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اقتصاد

"جهاز العاشر" يكشف تفاصيل المرحلة الخامسة لمبادرة "سكن لكل المصريين"

نموذج سكن لكل المصريين
نموذج سكن لكل المصريين

أعلن المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، خطة تنفيذ مشاريع الإسكان القومية، التابعة للمبادرة الرئاسية بمشروع الإسكان الأخضر صديقة للبيئة للمرحلة الخامسة ضمن تنفيذ سكن لكل المصريين.

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وكشف منيع، لـ"الدستور"، عن خطة تنفيذ مشروع سكن لكل المصريين نموذج العمارة الخضراء بالمرحلة الخامسة الجاري تنفيذها بعدة أحياء منها حي الزقازيق ومنطقة الخدمات الإقليمية.

وأفاد رئيس جهاز العاشر بأن الخطة تتضمن تنفيذ 44 عمارة سكينة بواقع 900 وحدة سكينة نموذج 90 متر مربع 4 وحدات سكينة بالدور، كما يتضمن تنفيذ 26 عمارة سكينة بواقع 468 وحدة سكينة نموذج 90 متر مربع، إضافة أن يتم تنفيذ 18 عمارة سكينة بواقع 432 وحدة سكينة نموذج 4 وحدات بالدور. 

مشروعات الإسكان بمنطقة الخدمات الإقليمية 

أشار إلي أن العمارات الجاري تنفيذها بمنطقة الخدمات الإقليمية بالمرحلة الخامسة للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" نموذج العمارة الخضراء، حيث يتم تنفيذ 72 وحدة سكينة نموذج 75 متر مربع.

وتابع أن منطقة الخدمات الإقليمية تشمل تنفيذ 46 عمارة سكينة بواقع 942 وحدة سكينة نموذج 90 متر مربع وجار تنفيذ 27 عمارة بواقع 486 وحدة سكينة نموذج 3 وحدات بالدور، إضافة إلى تنفيذ 19 عمارة نموذج 4 وحدات بالدور بواقع تنفيذ  456 وحدة سكينة.

واستكمال أنه جار تنفيذ 76 وحدة سكينة نموذج 75 متر، كما يشمل تنفيذ 71 عمارة سكينة بواقع 1704 وحدة سكينة نموذج 4 وحدات بالدور وتنفيذ  39 عمارة نموذج 3 وحدات بالدور بعدد 702 وحدة سكينة وتنفيذ عدد 54 عمارة نموذج 90 متر مربع بإجمالي عدد 1044 وحدة سكنية 42 عمارة نموذج 3 وحدات بالدور بعدد 756 وحدة كما يتم تنفيذ 12 عمارة سكينة نموذج 4 وحدات بالدور بواقع 288 وحدة سكينة.

للمبادرة الرئاسية سكن المصريين صديقة للبيئة لعاشر جهاز لمرحلة الخامسة

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