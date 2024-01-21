الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز العاشر يتابع مشروع تنفيذ مدرسة "النيل المصرية الدولية"

جهاز العاشر
جهاز العاشر

قام المهندس علاء منيع رئيس جهاز العاشر من رمضان ، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ وانشاء  مدرسة النيل المصرية الدولية، التى تتضمن 26 فصل المرحلة الابتدائية، و14 فصل المرحلة الاعدادية ، و12 فصل المرحلة الثانوية، و8 غرف أنشطة، و8 معامل، و53 غرفة للشئون الادارية .

ووفق بيان صادرعن جهاز تنمية مدينة العاشرمن رمضان أن الزيارة تأتي في ضوء اهتمام الدولة بتطوير المنظومة التعليمية بجميع أركانها من انشاء و تجديد المدارس لاستيعاب مزيد من الطلاب و تقليل كثافة الفصول تحقيقا للتنمية المستدامة و تنفيذا لرؤية مصر 2030

كما تفقد مسئولي جهاز العاشر من رمضان تنفيذ مشروع الحضانة المرفقة بالمدرسة، التى تشمل 8 فصول حضانة، و2غرفة أنشطة، و9 غرف للشئون الاداراية . 

وأشار رئيس الجهاز العاشر إلي أن  المدرسة  تقع فى منطقة الخدمات، فى الطريق الفاصل بين الحي الخامس والحي السادس أمام المجاورة 50 التى تخدم نسبة كبيرة من المواطنين المقيين بمشروع الاسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر، موضحا أن  المدرسة تعتمد على تدريس مناهج مصرية باللغة الإنجليزية بمعايير دولية لمراحل التعليم المختلفة وتقديم خدمة تعليمية دولية مقابل مصاريف سنوية مخفضة بالمقارنة مع المدارس الدولية الخاصة، ويأتى ذلك فى إطار زيادة المبانى الخدمية والتعليمية لخدمة أهالى المدينة .

العاشر اهتمام الدولة منظومة التعليمية المعاشات رؤية

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