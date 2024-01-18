الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رئيس جهاز العاشر من رمضان يكشف تفاصيل مشروعات منظومة التعليم والخدمات

المهندس علاء منيع
المهندس علاء منيع

أعلن المهندس علاء محمد منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، عن تنفيذ منظومة المشاريع الخدمية والتعليمة، حيث جار تنفيذ مدرسة تعليم أساسي للمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية التي يتم تنفيذها بالحي الـ16 وتشمل 33 فصلا، وتنفيذ حضانتان بالقطعة رقم 81 منطقة رقم 4 والقطعة رقم 76 بالمنطقة رقم 5. 

https://www.dostor.org/4552226

تفاصيل تنفيذ المشروعات الخدمية بالعاشر من رمضان 

وقال المهندس علا محمد منيع، أن تتضمن مجموعة الأعمال، حيث جار تنفيذ سوقين تجاريين بالقطعة رقم 80 بالمنطقة رقم 4، نموذج 12 محل بالقطعة رقم 75 بالمنطقة رقم 5، موضحا أنه سيتم الانتهاء من المشروعات وفقا لخطة الزمنية المتفق عليها  بالجودة المطلوبة، حرصا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إنجاز خطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ كل المشروعات القومية.

وأكد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه يتم تنفيذ المشروعات وفقا توجيهات السلطة المختصه بالاهتمام بكافه  المشروعات بالمدن الجديده وبتوفير الخدمات المقدمة للمواطن من خدمات المدينه  من طرق ومواصلات وحدائق ومتنزهات وإسكان. 

 وتابع، أنه فيما يخص بتنفيذ الموقف الإقليمي بالمدينة، بلغت نسبة إنجاز المشروع نحو 90%، ويتضمن تنفيذ خطوط الخارجية بجميع أنحاء الجمهورية وخطوط داخلية على مستوى المدينة، موضحًا أنه جار تنفيذ أعمال امتداد للموقف الملحق بالموقف الجديد محطة الأتوبيس الإقليمية بمركز المدينة.  

وأضاف أنه جار تنفيذ أعمال تطوير حديقة الكفراوي وشبكات الري، فضلا عن تنفيذ أعمال الصيانة للكافتيريا ودوارات المياه  والنافورة الداخلية بالحديقة، واستكمال تطوير مسجد الحديقة والحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة. 

وأكد أهمية استمرار الجهاز في تقديم كل الخدمات لتوفير جودة حياة لسكان المدينة والحفاظ على المظهرالحضاري والجمالي للمدينة، حيث يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالمتابعة والمرور الدوري على الأعمال الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

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