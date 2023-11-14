خطة الدولة لتطوير المشروعات القومية في مدينة العاشر من رمضان

كشف المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، عن خطة الدولة لتطوير المشروعات القومية في قطاع المرافق والبنية الأساسية ومحطات المياه في المدينة، وتشمل حوالي 13 مشروعًا يتضمن تنفيذ محطات مياه وتطوير خطوط الصرف الصحي وتأهيل الشبكات.

رئيس جهاز العاشر يكشف لـ"الدستور" التفاصيل الكاملة للمشروعات القومية لمياه الشرب

وكشف المهندس علاء منيع، أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى لمحطتي تنقية المياه 1 و 2 بطاقة إنتاجية 570 ألف متر مكعب يوميًا ومحطة آبار 20 ألف متر لكل يوم ومحطة 3 بطاقة 600 ألف متر مكعب لكل يوم. بالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من تنفيذ مشروع مأخذ والروافع والخطوط الناقلة للمياه العكرة بطاقة إنتاجية 1.2 مليون متر مكعب عكرة لمحطة التنقية الجديدة. كما يتم حاليًا تنفيذ محطة رفع المياه لمنطقة المطورين الجنوبية بطاقة 200 ألف متر مكعب يوميًا. وأوضح أن تكلفة المشروع بلغت حوالي 1.262 مليار جنيه.

واستكمل رئيس جهاز العاشر من رمضان حديثه قائلاً تم تنفيذ محطة تنقية مياه شرب بطاقة 600 ألف متر مكعب يوميًا، فضلاً عن تنفيذ شبكات المياه بطول 1550.500 ألف كيلومتر وتنفيذ شبكات الري بطول 145 كيلومتر.

وأشار المهندس علاء منيع رئيس الجهاز، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكة المياه بطاقة إنتاجية تصل لـ 6 ملايين متر مكعب والتي تغذي 9 أحياء في المدينة، بما في ذلك الحي رقم 16،17،25،26،28،29،30،33،32 ومنطقة المطورين الجنوبية، وأشار إلى أنه تم تنفيذ مشروع محطات المياه وتنفيذ خطوط الانحدار المجمعة التغذية لمشروع دار مصر في المرحلة الأولى والثانية من المرحلة الخامسة.

صرح المهندس علاء منيع، رئيس الجهاز، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ محطتي مياه؛ المحطة الأولى تغذي مشروع 226 عمارة سكنية في منطقة سكينة، والثانية تغذي الأحياء التي تحمل الأرقام 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، والأرقام من 27 إلى 31، بالإضافة إلى تغذية جي الأندلس ومشروع دار مصر والمنطقة الإقليمية. كما يجري الآن تنفيذ خطوط المياه الرئيسية للمرحلة الخامسة من مشروع الرئاسي "سكن لكل المصريين" بقطر 1700 ملم.

وأعلن رئيس جهاز العاشر من رمضان أنه تم رفع كفاءة وتأهيل مشروعي شبكات المياه والصرف الصحي بتكلفة 106 مليون جنيه، وكذلك المشروع الثاني لتأهيل الأعمال الكهروميكانيكية للمحطات والروافع بتكلفة 204 مليون جنيه.