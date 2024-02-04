الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جهاز مدينة بدر يكشف أهم المشروعات التعليمية والطبية

المهندس رضوان عبدالرشيد،
المهندس رضوان عبدالرشيد،

قال المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، إن جهاز المدينة يضم تنفيذ أكبر حجم للمشروعات الخدمية وتشمل خدمات طبية، وتعليمية، وأمنية، ورياضية، وتجارية، فضلًا عن خدمات قطاع النقل.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير المدن الجديدة، وحرصها الشديد على تنفيذ منظومة الخدمات بالمدن العمرانية الجديدة؛ لتلبية احتياجات المواطنين.

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المشروعات الطبية 

وأفاد المهندس رضوان عبدالرشيد، بأنه تم تشغيل وحدة صحية بالحي السابع لمديرية الشئون الصحية، وتشغيل 3 سيارات إسعاف مجهزة بمستشفي بدر العام، كما جارٍ الانتهاء من تنفيذ 5 وحدات صحية ومراكز طبية، فضلًا عن نقل المنطقة الطبية للمقر الجديد بالحي السابع بقطاع D، كما جارٍ تشغيل الوحدة الصحية لمدرسية التأمين الصحي بالحي السابع بقطاع C. 

واستكمل رئيس جهاز مدينة بدر، أنه تم تسليم وتشغيل الوحدة الصحية بمنطقة العاملين بالعاصمة الإدراية الجديدة، وتسليم الوحدة الصحية بمركز المدينة بمنطقة 222 عمارة سكينة، بالإضافة إلى ذلك جارٍ تسليم المركز الطبي بالحي السابع بقطاع A للتأمين الصحي لعمل مستشفى جراحات اليوم الواحد. 

المشروعات التعليمية

وأوضح رئيس الجهاز، إن مدينة بدر شهدت تنفيذ أكبر صرح تعليمي من المدارس بمختلف المراحل والحضانات، والتي تتضمن تنفيذ مبنى الإدارة التعليمية بمركز خدمات الحي الأول، وتشغيل 4 مدارس فنية بنظام التعليم المزدوج، كما تم تشغيل 6 مدارس تعليم أساسي وثانوي بمنطقة الامتداد الشرقي والحي الخامس والسابع، كما جار تنفيذ مبنى الإدارة التعليمية لمدينتي الشروق وبدر على قطعة أرض بالحي الأول، وتنفيذ مدرسة النيل الدولية بالمنطقة الترفيهية وتشغيل مدرسة هاني عازر بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الامتداد الشرقي. 

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أنه تم تشغيل مدرسة المشير طنطاوي، ومدرسة مصطفى كامل بمنطقة زهرة العاصمة بالامتداد الشرقي، كما تم تشغيل مدرسة محمد نجيب بمنطقة البنفسج بالحي الخامس وتشغيل مدرسة أحمد عرابي بمنطقة 222 عمارة بمركز المدينة، كما تم تشغيل مدرسة "30 يونيو" بمنطقة سكن مصر بمنطقة الامتداد الشرقي، كما تم تشغيل مدرسة ابن سينا بالحي الاول بالمجاورة الثانية، وتشغيل مدرسة محمد على باشا بالحي السابع بالمنطقة D.

وأعلن رئيس الجهاز، عن تخصيص قطع أراضي لتنفيذ عدة مدارس تابعة لهيئة الأبنية التعليمية لتلبية احتياجات الطلاب ومنها تنفيذ مدرسة التكنولوجيا التطبيقية لتعليم الزراعي بمركز الحي الثاني، كما سيتم تنفيذ مدرسة تعليم أساسي بالحي الرابع بمنطقة الـ100 فدان، وتنفيذ مدرسة للتعليم الأساسي للمكوفين "لويس برايل " بالحي الثالث، وتنفيذ مدرسة للتعليم الأساسي بالحي الثاني بالمجاورة الثالثة، كما سيتم تنفيذ مدرسة المصرية اليابانية بالحي الأول بالمجاورة الأولى، ومدرسة رسمية متميز بالحي الثاني بالمجاور، مؤكدًا أنه تم التنسيق مع الأبنية التعليمة بضرورة الانتهاء من الإنشاءات لسرعة تشغيل المدارس وتغطية التخصصات بالمدينة. 

منظومة المدينة بدر المشاريع الخدمية خدمات أمنية المشروعات التعليمية المشروعات الطبية

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