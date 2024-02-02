"الإسكان" توقع 222 عقد وحدات سكنية للموظفين بالعاصمة الإدارية

وقعت وزارة الإسكان بمقرها الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، عقود وحدات مشروع "زهرة العاصمة" بمدينة بدر، والمخصصة للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة

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الإسكان: تشدد بسرعة انهاء الاجراءات لموظفي الدولة

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن توقيع العقود يأتي في إطار التوجيهات السياسية بسرعة إنهاء الإجراءات والتيسير على موظفي الدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإنهاء إجراءات استلام وحداتهم المخصصة لهم بالمرحلة الأولى بمشروع "زهرة العاصمة".

وأضاف وزير الإسكان أن عدد العقود التي تم توقيعها بلغ 222 عقدا لموظفي ديوان عام الوزارة وهيئة التخطيط العمراني والجهاز المركزي للتعمير وصندوق البحوث والدراسات، والعاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وشدد الوزير على سرعة تشغيل الخدمات المختلفة ليستفيد بها مالكو الوحدات، في إطار الحوافز المقررة للموظفين المنتقلين للعمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة بالعاصمة الإدارية.

جدير بالذكر، أن ذلك يأتي في إطار الحوافز التي قررتها الحكومة للموظفين المنتقلين للعمل بمقار الوحدات الإدارية المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية، والتي تمنح الحق للموظف المنتقل في الاختيار بين الحصول على بدل انتقال نقدي يُصْرَف شهريًا، أو الحصول على وحدة سكنية في حي زهرة العاصمة بمدينة بدر، أو حي R3 بالعاصمة الإدارية.

تفاصيل تنفيذ 3 مراحل لمشروة زهرة العاصمة بمدينة بدر

يتضمن مشروع زهرة العاصمة في مرحلته الأولى 376 عمارة تشمل 9024 وحدة سكنية، وسلمت وزارة الإسكان أكثر من 6106 محضر من الوحدات للمستحقين في المرحلة الأولى بمشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر، وتم تشغيل 3 مدارس، ومخبز، وحضانة، وجار تشغيل وحدتين صحيتين، ومخبز، وحضانة، لخدمة سكان المرحلة الأولى.

فيما يخص المرحلتين الثانية والثالثة بمشروع "زهرة العاصمة"، جاري الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات بالمرحلة الثانية، وجارٍ تنفيذ مدرسة وحضانة وسوق تجارية، وجار طرح تنفيذ عدد من الخدمات (مخبز - وحدة صحية - حضانة - سوق تجارية)، بالمرحلة الثانية، بينما يجرى تنفيذ 7080 وحدة بالمرحلة الثالثة بالمشروع، ومن المقرر الانتهاء منها نهاية مارس المقبل، وجار طرح وتنفيذ، سوقين تجاريتين، ومدرسة تعليم أساسي، ومركز طبي، وحضانة، ومخبز، بالمرحلة الثالثة.