رئيس جهاز بدر: 495 مليون تكلفة تنفيذ محطة الصرف الصحي بالمدينة

أجري المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينه بدر، جولة تفقدية بمشروع محطة رفع الصرف الصحي رقم 8 وخط الطرد قطر 1200 مم، بطول 9500 متر، والتى تبلغ تكلفتها نحو495 مليون جنيه

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تفاصيل تنفيذ محطات الصرف الصحي بمدينة بدر

وافاد رئيس جهاز بدر، أن خط الطرح يعمل لنقل 150 الف متر مكعب لكل يوم من مياه الصرف الصحي من مدينة بدر، إلى مجمع انحدار العاصمة نظرا لزيادة معدلات التنمية في المدينة ولزيادة اعداد المقيمين بالمدينة.



كما شملت الجولة التفقدية لمسئولي جهاز مدينة بدر والوفد المرافق له، متابعة أعمال تشغيل محطة الحل العاجل لمحطة المياه الصرف الصحي والتي تحتوي على عدد 3 طلمبة قدرة الطلمبة الواحدة 290 لتر لكل ثانية وعدد 2 مولد بقدرة 1300 كيلو فولت أمبير حيث تقوم المحطة بنقل مياة الصرف الصحي من منطقة المجمع الامني ومن مدينة حدائق العاصمة الى برك الأكسدة

وشدد رئيس جهاز مدينة بدر، على الشركة المنفذة بسرعة الإنتهاء من الأعمال بالشكل الذي يليق بكفاءة وجودة عالية، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة المقرر للانتهاء من خطة تنفيذ المشروعات القومية لمحطات مياه الصرف الصحي.

نوه المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة بدر، بأهمية تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطويرالمدن و المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس اشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن للازمات والكوارث والمشرف على أعمال المرافق بضرورة متابعة والانتهاء الأعمال بالمشروعات بالمدن.