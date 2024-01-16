مسئولي شمال الصعيد بالمجتمعات يتابع مشروعات الإسكان الفاخر بملوي الجديدة

استقبل المهندس وليد عبد الرحمن حجاجي رئيس جهاز مدينة ملوي الجديدة، المهندس عصام بدوي المشرف على مدن شمال الصعيد بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للقيام بجولة تفقدية على مشاريع الجار تنفيذها بالمدينة.

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تفاصيل زيارة مسئولي المجتمعات العمرانية: مشروع جنة للاسكان الفاخر بملوي الجديدة

واستهل مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف علي مدن الصعيد المرور على وحدات مشروع جنة للإسكان الفاخر التي تبلغ 450 عمارة بواقع 10800 وحدة سكينة ويقع على مساحة 70 فدانا، وكما تتضمن تنفيذ مشروعات خدمية على مساحة 30 فدانا، لمعرفة نسب جودة المشروع قبل تسليم الوحدات للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

نبة المهندس عصام بدوي، على شركات المقاولات المنفذة للمشروع بالدقة الشديدة على أي ملاحظات في التسليم، كما قام بالمرور على تنسيق الموقع العام لمشروع جنة.

كما تابع مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية برافقة رئيس جهاز ملوي المرور على كافة الميادين والمحاور بالمشروع، وكذلك أعمال زراعة حرم الطريق بالمدينة.

كما قام مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية بتنمية شمال الصعيد، بالمرور على المباني الخدمية بالمدينة مدرسة تعليم أساسي ٤٢ فصلا والوحدة الصحية والمول التجاري والحضانة، مشددًا على كافة شركات التنفيذ للمشروعات على أنها المشروعات باعلي جودة طبقا للمواصفات الفنية بالطرح، وطبقا للمواعيد المحددة بالبرامج الزمنية.