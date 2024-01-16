الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مسئولي شمال الصعيد بالمجتمعات يتابع مشروعات الإسكان الفاخر بملوي الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل المهندس وليد عبد الرحمن حجاجي  رئيس جهاز  مدينة ملوي الجديدة، المهندس عصام بدوي المشرف على مدن شمال الصعيد بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للقيام بجولة تفقدية على مشاريع الجار تنفيذها بالمدينة. 

https://www.dostor.org/4596989

تفاصيل زيارة مسئولي المجتمعات العمرانية: مشروع جنة للاسكان الفاخر بملوي الجديدة 

واستهل مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف علي مدن الصعيد المرور على وحدات مشروع جنة للإسكان الفاخر التي تبلغ 450 عمارة بواقع 10800 وحدة سكينة ويقع على مساحة 70 فدانا، وكما تتضمن تنفيذ مشروعات خدمية على مساحة 30 فدانا، لمعرفة نسب جودة المشروع قبل تسليم الوحدات للمواطنين خلال الفترة المقبلة. 

نبة المهندس عصام بدوي، على شركات المقاولات المنفذة للمشروع بالدقة الشديدة على أي ملاحظات في التسليم، كما قام بالمرور على تنسيق الموقع العام لمشروع جنة. 

 كما تابع مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية برافقة رئيس جهاز ملوي  المرور على كافة الميادين والمحاور بالمشروع، وكذلك أعمال زراعة حرم الطريق بالمدينة.

كما قام مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية بتنمية شمال الصعيد، بالمرور على المباني الخدمية بالمدينة  مدرسة تعليم أساسي ٤٢ فصلا والوحدة الصحية والمول التجاري والحضانة، مشددًا على كافة شركات التنفيذ للمشروعات على أنها المشروعات باعلي جودة طبقا للمواصفات الفنية بالطرح، وطبقا للمواعيد المحددة بالبرامج الزمنية.

شمال الصعيد المجتمعات الاسكان مشروعات يتابع ملوي الجديدة

مواد متعلقة

بالأرقام والتواريخ.. تسليم 108 قطع أراضي في مدينة ملوي الجديدة

الأكثر قراءة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

الفريق أسامة ربيع: الملاحة فى قناة السويس لم تتأثر بأحداث باب المندب

سعر الذهب BTC اليوم الثلاثاء وسعر الجنيه الذهب في مصر 2024

"جد ولا مقلب".. حقيقة طلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أسرار أنفاق حماس تثير دهشة المسئولين فى إسرائيل والولايات المتحدة

4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا بأمم أفريقيا (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)