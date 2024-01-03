بالأرقام والتواريخ.. تسليم 108 قطع أراضي في مدينة ملوي الجديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، عن أرقام وتواريخ تسليم 108 قطع أراضي بالمجاورة الـ70 بالمحلية الأولى بمدينة ملوي الجديدة إحدي مدن الجيل الرابع، موضحًا أن تسليم قطع الأراضي المعلن عنها بنظام الحجز الالكتروني اون لاين بتاريخ 28 يونيو 2020.

https://www.dostor.org/4515231

أرقام وتواريخ تسليم قطع أراضي بملوي الجديدة

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تواريخ وأرقام تسليم قطع الأراضي بملوي الجديدة حيث يتم بدء تسليم قطع الأراضي من 8 يناير حتي 22 يناير 2024 بارقام القطع التي تحمل رقم من 41،42،43،44،46،47،48،48،49،50،50،51،52،53،54،55،56،57،58،79،86،88،89،93،95،96،97،98،99،100،101.

وأشارت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن سيتم تسليم 21 قطع ارض خلال الفترة من 11فبرايرحتي26 فبراير 2024

وأضافت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم تسليم 41 قطع ارض خلال الفترة من 27 فبراير إلي 12 مارس 2024 المقبل والأراضي التي تحمل رقم 39،40،45،62،63،68،69،70،72،74،75،109،109،116،140،141،142،143،144،146. 147،148،149،150،151،152،153،154،155،156،157،158،159،160،169،170،171،172،176،179،180،191،192،193،194،195،196،197،198

ونوهت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأنه تم تحديد تواريخ من 17 إلى 21 مارس 2024 للمواطنين الذين تخلفوا عن الاستلام.

ويذكر أن مدينة ملوي الجديدة تعد إحدى مدن الجيل الرابع الذكية التي أنشأت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تضم المدينة أكبر منطقة صناعية بمساحة 1320 فدان فقد تم تخطيط 61 فدانا بإجمالي 42 قطعة أرض.