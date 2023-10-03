بالأرقام والتواريخ.. بدء تسليم المرحلة الثامنة لمشروع جنة بدمياط 19 نوفمبر

أعلن المهندس محمد خلف رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، أن هيئة لمجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على تسليم المرحلة الثامنة مج 33 بالحي الـ6 بمشروع جنة للإسكان الفاخر والتي سابق الإعلان عن طرح خلال الفترة 15 يناير حتي 16 فبراير 2023 بالمدينة على أن يبدأ التسليم الوحدات السكينة من 19 نوفمبر المقبل 2023 ، موضحًا أن سيتم تسليم عدد 409 وحدة سكينة بالمشروع.

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“الدستور” ترصد أرقام وتواريخ تسليم الوحدات السكينة للمشروع

وأكد المهندس محمد خلف الله، أنه سيتم تسليم أرقام العمارات من 1 إلي 3 بعد 17 وحدة سكينة، الاحد الموافق 19 نوفمبر المقبل، بينما سيتم تسليم العمارات من 4 إلي 6 بعدد 13 وحدة سكينة بمشروع جنة للإسكان الفاخر، الاثنين 20 نوفمبر ، يليها سيتم تسليم العمارات من 7 إلي 9 بعدد 20 وحدة سكينة، الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر ، وسيتم تسليم العمارات من 10 إلي 12 بعدد 11 وحدة سكينة، الأربعاء الموافق 22 نوفمبر، وكما يوافق الخميس 23 نوفمبرتسليم الوحدات للمواطنين الذين تخلفوا عن استلام وحداتهم.

وتابع رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة،: سيتم أرقام العمارات من 13 إلي 15 بعدد 14 وحدة سكينة يوم الاحد الموافق 26 نوفمبر 2023.، يليها تسليم العمارات من 16 إلي 45 بواقع 13 وحدة سكينة يوم الاثنين 27 نوفمبر، ثم يتم تسليم ارقام العمارات 46 إلي 48 عمارة بعدد 13 وحدة يوم الثلاثاء، كما سيتم تسليم أرقام العمارات من 49 إلي 50 بواقع 27 وحدة سكينة يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر ، موضحًا أنه سيتم تسليم الوحدات السكينة للمواطنين الذين تخلفوا عن مواعيد الاستلام خلال الأسبوع الثاني، الخميس الموافق 30 نوفمبر.

واستكمل المهندس محمد خلف الله قائلا: مرحلة تسليم وحدات مشروع جنة للاسكان الفاخر للأسبوع الثالث على التوالي وسيتم تسليم العمارات رقمى 51 و 52 بواقع 23 وحدة سكينة، الاحد الموافق 3 ديسمبر 2023، كما سيتم تسليم العمارات رقمى53 إلي 54 بواقع عدد 15 وحدة سكينة، الاثنين الموافق 4 ديسمبر 2023.، كما سيتم تسليم العمارات التي تحمل رقم 55 إلي 56 بعدد 22 وحدة سكينة، الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر، يليها سيتم تسليم العمارات رقمى 57 و58 بواقع 16 وحدة، الأربعاء الموافق 6 ديسمبر.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم العمارات من 59 إلي 60 بواقع 20 وحدة سكينة يوم الاحد الموافق 10 ديسمبر، ثم سيتم تسليم ارقام العمارات السكينة 61 إلي 62 بواقع 19 وحدة سكينة وذلك يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2023، كما سيتم تسليم ارقام العمارات 63 إلي 64 بواقع 13 وحدة سكينة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023، كما سيتم تسليم ارقام العمارات 65 إلي 66 عمارة بواقع 16 وحدة سكينة يوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر، مشيرا أنه سيتم تسلم الوحدات السكينة للمواطنين الذين تخلفوا عن موعد الاستلام يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر.