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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جهاز "دمياط الجديدة" يتفقد وحدات مشروع جنة

المهندس محمد خلف
المهندس محمد خلف الله

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، الأعمال الجارية بمشروع الإسكان “جنة” ، بموقع 59 عمارة "إسكان جنة" بالمجاورة 33 بالحي السادس، للوقوف على نسب الإنجاز  بالمشروع، مؤكداً ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ أعمال تنسيق الموقع والانتهاء من أعمال المرافق والاتصالات بالمشروع طبقاً لخطة العمل.

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أن نسبة تنفيذ عمارات الإسكان (98%)، وأعمال الطرق الداخلية (75%) وأعمال الكهرباء (90%) وأعمال الاتصالات (85%)، وأعمال الزراعة 20%، حيث يجري الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقا للبرامج الزمنية.

وشدد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة على طاقم الإشراف للمشروع والشركة المنفذة بالالتزام التام بجودة الأعمال طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات والبرنامج الزمنى، مع المحافظة على أعمال المرافق المنفذة بالموقع.

الاستعداد التام البرنامج الزمني الإنتهاء من أعمال الصرف الصحي الشرب والصرف الصحي المهندس محمد خلف الله جهاز دمياط الجديدة

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