الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز الشروق يكلف بتكثيف الحملات مراقبة أسعار السلع الغذائية بمنافذ الخير

صورة الجولة بالشروق
صورة الجولة بالشروق

أجرى المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق"، جولة تفقدية لمتابعة الاسعار الاسترشادية للمواد الغذائية بمنافذ الخير، وكان برفقة مسؤولى الجهاز، حيث يعد منافذ الخير (السوق الحضاريه لتوفير السلع الغذائيه بأسعار مخفضه)، وتأتي الجولة بهدف الاطمئنان على حسن سير العمل بالمنافذ وضبط أسعار السلع. 

   

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حيث وجّه المهندس على سعد، بتكثيف حملات النظافه بالممرات والباكيات، مشددًا خلال جولته على مراقبة أسعار السلع والتعامل بكل حسم مع من يُخالف ضوابط التشغيل وأهمها الالتزام بأن سعر السلعه يكون أقل من ميثلاتها بالأسواق والمحلات التجاريه، تطبيق أحدث قراراته لمنع تلاعب منتفعى باكيات منافذ الخير والذى يعتبر واحد ضمن حزمة ضبط الأسعارخلال الفترة الحالية والمقبلة. 

وقد كلف رئيس جهاز مدينة الشروق، إدارة التنمية بجهاز المدينة  بتشكيل لجان للزيارات المفاجئه على الباكيات لمتابعة ضبط الأسعار ومن ضمنها أيضا عرض التسعيره ومقارنة الاسعار بمثيلتها فى المحلات  تحقيقًا لهدف  إقامة المنافذ وأهمها توفير السلع الغذائيه من خضار وفاكهه ولحوم ودواجن وأسماك وسلع أخرى بأسعار أقل من الأسواق الخارجيه بخلاف توفير فرص عمل مناسبه مشددًا بأنه فى حالة ثبوت مخالفة ضوابط التشغيل سيتم سحب الباكيه نهائيًا من المنتفع.


كما جاء على هامش الجوله لقاءه بعدد من المواطنين داخل المنافذ حيث إستمع لآرائهم حول مستوى الخدمه بالمنافذ وشكاوهم بصفه عامة.


ووعد رئيس الجهاز بتكثيف الحملات المرورية، لمتابعة حسن سير العمل بالمنافذ ضمانًا للارتقاء بتقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق.

ونوّه رئيس جهاز مدينة الشروق، بتنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات وتطوير المدن بتكيثف الحملات ولرقابة على الاسواق  لسلع الاسترشادية وكذلك رفع الاشغالات المخالفة المحيطة بمنطقة منافذ الخير. 

جهاز الشروق منافذ الخير يستمع لشكاوى المواطنين الحملات مراقبة منافذ الخير

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