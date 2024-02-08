جهاز الشروق يُجري المقابلات الشخصية لـ46 متقدمًا لعضوية مجلس أمناء المدينة

أجرى المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، برنامج المقابلات الشخصية؛ لاختيار أعضاء مجلس أمناء المدينة "ممثلي السكان" عن دورة 2024 / 2025، وذلك بحضور المهندسة إيمان نبيل، وكيل أول وزارة الإسكان بقطاع التنمية وتطوير المدن بهيئة المجتعمات العمرانية ومسؤولي الجهاز.

وأوضح المهندس علي سعد، أن عدد المتقدمين وصل إلى (46) متقدمًا شمل قطاع شرق منهم على (27) متقدمًا وقطاع غرب (13) متقدمًا والمناطق المضافة (6) متقدمين، حيث حضر المتقدمين لبدء تسجيل حضور المقابلة في اليوم والموعد المعلن عنه وبدأت المقابلات طبقًا لأولوية الحضور للتسجيل، فيما أعرب المتقدمون عن تقديرهم لدور الجهاز في تحقيق التنمية بالمدينة، ورغبتهم في تمثيل السكان من خلال عضوية المجلس.

وأكد رئيس الجهاز، شفافية الاختيار والإعلان قريبًا عن الأعضاء الممثلين للمجلس في دورته الجديدة عبر الصفحة الرسمية للجهاز بموقع "فيسبوك"، لافتًا أيضًا إلى ترحيبه بعرض الأفكار والمقترحات من السكان التي من شأنها تحقيق المتطلبات واحتياجات قاطني المديني بغض النظر سواء كان العرض من داخل أو خارج المجلس وذلك كحق مشروع لسكان مدينة الشروق.

شروط التقديم

جدير بالذكر، أنه من ضمن الشروط، ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا، وأن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالٍ، وألا يكون من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أحد أجهزتها، ألا يكون قد سبق له رئاسة أو عضوية المجلس لمدة 3 دورات كاملة سابقة مباشرة على الترشيح، وأن تكون صحيفة الحالة الجنائية خالية من أي أحكام، وأن يكون المتقدم من الذكور قد أدى الخدمة العسكرية قدوة حسنة أو الإعفاء منها طبقًا للقانون "بالنسبة للذكور".

ولفت رئيس الجهاز إلى أن أعضاء مجلس الأمناء من المستثمرين، يتم اختيارهم بمعرفة جمعية المستثمرين بالمدينة ويكون لهم حق التصويت، على أن تتوافر فيهم الشروط الواردة بالمادة (3) من القرار الوزاري (يكون لديه سجل تجاري حديث ساري واستثمارات بالمدينة (خدمية - تجارية- صناعية).

وذكرأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، قد سبق وأعلن عن فتح باب التقدم للراغبين من سكان مدينة دمياط الجديدة لعضوية مجلس أمناء المدينة لدورته الجديدة عن السكان، خلال الفترة من 3 وحتى 17 ديسمبر الماضي.