الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جهاز الشروق يُجري المقابلات الشخصية لـ46 متقدمًا لعضوية مجلس أمناء المدينة

الشروق
الشروق

أجرى المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، برنامج المقابلات الشخصية؛ لاختيار أعضاء مجلس أمناء المدينة "ممثلي السكان" عن دورة 2024 / 2025، وذلك بحضور المهندسة إيمان نبيل، وكيل أول وزارة الإسكان بقطاع التنمية وتطوير المدن بهيئة المجتعمات العمرانية ومسؤولي الجهاز.

جهاز الشروق: 65 مليون حصيلة بيع 4 قطع أراضى ورش بالمزاد العلنى

رئيس جهازالشروق يُزيل دور مخالف بأحد العقارات بالحى الرابع

لمنع العشوائية.. رئيس جهاز الشروق يقود حملة لإزالة الإشغالات

وأوضح المهندس علي سعد، أن عدد المتقدمين وصل إلى (46) متقدمًا شمل قطاع شرق منهم على (27) متقدمًا وقطاع غرب (13) متقدمًا والمناطق المضافة (6) متقدمين، حيث حضر المتقدمين لبدء تسجيل حضور المقابلة في اليوم والموعد المعلن عنه وبدأت المقابلات طبقًا لأولوية الحضور للتسجيل، فيما أعرب المتقدمون عن تقديرهم لدور الجهاز في تحقيق التنمية بالمدينة، ورغبتهم في تمثيل السكان من خلال عضوية المجلس.

وأكد رئيس الجهاز، شفافية الاختيار والإعلان قريبًا عن الأعضاء الممثلين للمجلس في دورته الجديدة عبر الصفحة الرسمية للجهاز بموقع "فيسبوك"، لافتًا أيضًا إلى ترحيبه بعرض الأفكار والمقترحات من السكان التي من شأنها تحقيق المتطلبات واحتياجات قاطني المديني بغض النظر سواء كان العرض من داخل أو خارج المجلس وذلك كحق مشروع لسكان مدينة الشروق.

شروط التقديم

جدير بالذكر، أنه من ضمن الشروط، ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا، وأن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالٍ، وألا يكون من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أحد أجهزتها، ألا يكون قد سبق له رئاسة أو عضوية المجلس لمدة 3 دورات كاملة سابقة مباشرة على الترشيح، وأن تكون صحيفة الحالة الجنائية خالية من أي أحكام، وأن يكون المتقدم من الذكور قد أدى الخدمة العسكرية قدوة حسنة أو الإعفاء منها طبقًا للقانون "بالنسبة للذكور".

ولفت رئيس الجهاز إلى أن أعضاء مجلس الأمناء من المستثمرين، يتم اختيارهم بمعرفة جمعية المستثمرين بالمدينة ويكون لهم حق التصويت، على أن تتوافر فيهم الشروط الواردة بالمادة (3) من القرار الوزاري (يكون لديه سجل تجاري حديث ساري واستثمارات بالمدينة (خدمية - تجارية- صناعية).

وذكرأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، قد سبق وأعلن عن فتح باب التقدم للراغبين من سكان مدينة دمياط الجديدة لعضوية مجلس أمناء المدينة لدورته الجديدة عن السكان، خلال الفترة من 3 وحتى 17 ديسمبر الماضي.

جهاز الشروق المقابلات 46 متقدم مجلس أمناء وكيل أول وزارة الإسكان

مواد متعلقة

جهاز الشروق: 65 مليون حصيلة بيع 4 قطع أراضى ورش بالمزاد العلنى

رئيس "جهاز الشروق ": بدء تنفيذ مشروعات المرافق لمنطقة الرابية المضافة للمدينة

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

"البترول": تعليمات صارمة لشركات العمالة برفع الأجور تنفيذًا لقرارات الرئيس السيسي

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

زيادة الأجور والمعاشات بينها.. الحكومة توافق على 15 قرارًا جديدًا

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"