رئيس جهازالشروق يُزيل دور مخالف بأحد العقارات بالحى الرابع

قاد المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق لجنة إزالة المبانى المخالفه بحضور العميد تامر عادل رئيس قسم شرطة تعمير المدينه.

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حيث تمكنت اللجنه من إزالة دور مخالف بأحد العقارات السكنيه بالحى الرابع بالمدينه وذلك لقيام صاحبه بزيادة النسبه البنائيه بالسطح بالمخالفه للإشتراطات بغرض تحويله إلى وحده سكنيه وتمثلت الإزاله فى هدم السقف الخرسانى الخارج عن النسبه القانونية.



كما قامت اللجنة بإتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل العقارى على العقار وإلزام صاحب المخالفه بتحمل نفقة الإزالة.



وأهاب رئيس الجهاز بأصحاب قطع الأراضى الإلتزام بالشروط البنائيه وعدم تنفيذ أعمال مخالفه وتوجيه الإستثمار فى البناء طبقًا للتراخيص حفاظًا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون



مؤكدًا على عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهه الحضاريه لمدينة الشروق.