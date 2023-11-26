الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جهاز الشروق : إحلال وتجديد 1800 عمود إنارة

صورة حدث لمدينة الشروق
صورة حدث لمدينة الشروق

تابع المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق الأعمال الجارية بمشروع تأهيل ورفع كفاءة أعمدة الإناره المتهالكه بقطاع غرب المدينه ويأتى ذلك حرصاً على السلامة العامة نظراً لتنفيذ الأعمدة المستهدف تجديدها منذ نشأة المدينة.

https://www.dostor.org/4542033

جهاز الشروق يكشف خطة المدينة لإحلال وتجديد أعمدة الانارة بالمدينة 


أضاف المهندس علي سعد رئيس الجهاز بأن الأعمال تتضمن إحلال وتجديد (1800) عمود إنارة وذلك بتغيير الأجزاء التالفة أسفل العامود وتقويتها بمكان التثبيت وعزلها ضد العوامل الجوية كما يتم أيضاً تغيير القواعد الخرسانية اللازمة لتثبيت عمود الإنارة، مشيراً إلى إنهاء ما يقرب من (800) عمود بمختلف الأحياء.

مسئولي جهاز الشروق يسجيب لشكاوي المواطنين المدينة بسرعة حلها 

كما جاء على هامش الجوله لقاء رئيس الجهاز  بعدداً من السكان وإستمع لشكاوهم موجهاً المختصين بالجهاز بسرعة الإستجابه  ومنها إعادة الشىء لأصله لبعض مواقع أعمال إصلاح المرافق وتم على الفور التوجيه بتلافى الملاحظات الوارده بشكاوى السكان.

وأكد المهندس على سعد  رئيس الجهاز على الإستمرار المرور يومياً بجميع أنحاء المدينه والعمل دائماً على تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق.

ونوه رئيس جهاز الشروق بأهمية  أعمال تأهيل أعمدة الإناره المتقدمه بغرب المدينه وويستكمل مروره الدورى بعدداً من المناطق والأحياء، وفقا لتوجيها الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس المجتمعات العمرانية لتطوير المدن.

جهاز الشروق أعمدة تجديد احلال انارة

مواد متعلقة

رئيس جهاز الشروق ينفذ قرار إزالة لدور مخالف بالمنطقة الرابعة

الأكثر قراءة

وزيرة التضامن توجه بصرف 50 ألفًا لأسرة كل متوفى فى "حادث ملوى"

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

صوّت لصلاح.. رسالة دعم من الفنان طارق عبدالعزيز قبل وفاته بـ5 أيام

توفى قدام عينى.. عمر طلعت زكريا يكشف اللحظات الأخيرة بحياة طارق عبدالعزيز

أوباما يمنح الزمالك التقدم على أبوسليم الليبى فى الكونفيدرالية

قيادى بحزب حماة الوطن: الشعب المصرى مصطف بكامله خلف القيادة السياسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟

عند استئناف الحرب.. ما التحديات التى يواجهها الجيش الإسرائيلى بعد الهدنة؟