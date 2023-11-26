جهاز الشروق : إحلال وتجديد 1800 عمود إنارة

تابع المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق الأعمال الجارية بمشروع تأهيل ورفع كفاءة أعمدة الإناره المتهالكه بقطاع غرب المدينه ويأتى ذلك حرصاً على السلامة العامة نظراً لتنفيذ الأعمدة المستهدف تجديدها منذ نشأة المدينة.

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جهاز الشروق يكشف خطة المدينة لإحلال وتجديد أعمدة الانارة بالمدينة



أضاف المهندس علي سعد رئيس الجهاز بأن الأعمال تتضمن إحلال وتجديد (1800) عمود إنارة وذلك بتغيير الأجزاء التالفة أسفل العامود وتقويتها بمكان التثبيت وعزلها ضد العوامل الجوية كما يتم أيضاً تغيير القواعد الخرسانية اللازمة لتثبيت عمود الإنارة، مشيراً إلى إنهاء ما يقرب من (800) عمود بمختلف الأحياء.

مسئولي جهاز الشروق يسجيب لشكاوي المواطنين المدينة بسرعة حلها

كما جاء على هامش الجوله لقاء رئيس الجهاز بعدداً من السكان وإستمع لشكاوهم موجهاً المختصين بالجهاز بسرعة الإستجابه ومنها إعادة الشىء لأصله لبعض مواقع أعمال إصلاح المرافق وتم على الفور التوجيه بتلافى الملاحظات الوارده بشكاوى السكان.

وأكد المهندس على سعد رئيس الجهاز على الإستمرار المرور يومياً بجميع أنحاء المدينه والعمل دائماً على تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق.

ونوه رئيس جهاز الشروق بأهمية أعمال تأهيل أعمدة الإناره المتقدمه بغرب المدينه وويستكمل مروره الدورى بعدداً من المناطق والأحياء، وفقا لتوجيها الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس المجتمعات العمرانية لتطوير المدن.