الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد مشروع نادى المحور الشرقي على مساحة 17 فدانا

رئيس جهاز العاشر
رئيس جهاز العاشر

تفقد المهندس علاء محمد منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان،  تنفيذ أعمال نادى المحور الشرقي، والذى يقع فى المحور الشرقى للخدمات بالمرحلة الرابعة بالمدينة ليخدم الإسكان الاجتماعى بالحى الحادى عشر، والحى السادس عشر، والحى الخامس عشر، والحى الثانى عشر، ومنطقة ابنى بيتك بالحيين الثانى عشر، والسادس عشر، والمجاورات المحيطة بالنادى وجميع الأحياء بالمدينة.

 

نادى المحور الشرقي

 

وأوضح المهندس علاء منيع، أن نادى المحور الشرقي يقع على مساحة 17 فدانا، ويتكون المشروع من المبنى الاجتماعى بمسطح أرضى (٦١٢.٦م٢) + دورين، وصالة الألعاب (١٠١٥م٢)، وحمام سباحة دولى وحمام أطفال، وملعب كرة قدم دولى، ومبنى مدرجات لملعب كرة القدم بمسطح (١١٤٠م٢).

كما يضم نادى المحور الشرقي، مبنى تجاريا لعرض منتجات الشباب بمسطح أرضى (٥٤٨م٢) + دور أول علوى، وملاعب ثلاثية وتنس وهوكى، وعدد ٢ كافيتريا بمسطح (١٠٠م٢للوحدة)، وعدد ٤ مبانى تغيير ملابس بمسطح (١١٢م٢) للمبنى الواحد، ومسجد بمسطح أرضى (٤٧٤م٢) + مصلى علوى للسيدات، والسور والبوابات إضافة إلى المساحات الخضراء المتنوعة المزودة بالأشجار والزهور كافة.

 

المدن الجديدة

 

وشدد رئيس الجهاز على سرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة من المشروع، طبقًا للجدول الزمني المتفق عليه بالجودة المطلوبة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بإنشاء مجمعات رياضية على أعلى مستوى بالمدن الجديدة، حيث تضع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الشباب على أجندة اهتماماتها عن طريق توفير النوادى الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب والملاعب كمتنفس لهم.

ووجه المهندس علاء محمد منيع، أنه تم متابعة استكمال الأعمال الجارية بالوحدة الصحية قطعة رقم 14 بمنطقة الخدمات بحي النرجس، كما تم متابعة استكمال الأعمال الجارية بمشروع الحضانة بالقطعة رقم 13 بالمنطقة، والأعمال الجارية بمشروع السوق التجارية بالقطعة رقم 19 بمنطقة الخدمات بحى النرجس.

علاء محمد منيع مدينة العاشر من رمضان الإسكان الاجتماعى نادى المحور الشرقي الأحياء

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