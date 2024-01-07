الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يهنئ البابا تواضروس الثاني والمواطنين الأقباط بعيد الميلاد المجيد

وزير الإسكان
وزير الإسكان


هنأ الدكتور عاصم الجزار،  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

كما هنأ الوزير  جموع المواطنين المصريين الأقباط داخل مصر وخارجها بهذه المناسبة، مؤكدا أن احتفالات عيد الميلاد المجيد كل عام تبعث للعالم كله رسالة محبة وإخاء ومودة، من كل مصر، مسلمين ومسيحيين.

وأعرب "الجزار" عن تمنياته بأن يعيد الله هذه الأيام على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظها من كل سوء.


كما بعث الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، برقية تهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، كما توجه بالتهنئة للإخوة الأقباط في ربوع الوطن بالعيد، داعيًا الله عز وجل أن يديم الأعياد على الشعب المصري.


وأكد الدكتور وليد عباس، أن أبناء الشعب المصري تجمعهم أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك للنهوض ببلدهم، والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن روح المحبة والترابط تتجلى في أبهى صورة لها في مصر وتعطي القدوة في التسامح بين الأديان، حيث تؤكد أن المصريين نسيج واحد وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بإذن الله بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري في مواجهة جميع التحديات لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

 

 

مواصلة حملات إزالة مخالفات البناء بمدن العبور والشروق والشيخ زايد


أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة تحت ولاية أجهزة تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة ملوي الجديدة – مدينة طيبة الجديدة)، مؤكدًا مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة.
ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة بقرية سياحية كائنة بحري طريق إسكندرية/مطروح الساحلي داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء سور من الجهة البحرية لجنوب الشاليه، وعمود خرساني بالتراس البحري بالدور الأرضي، وغرفة، وذلك بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، وكذا إزالة التعديات ومخالفات البناء ووضع اليد الواقعة على مساحة 10 أفدنة تقريبًا، مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل كردون مدينة ملوي الجديدة، والمتمثلة في بناء منزل وحظيرة مواشي، وزراعة باقي المساحة المتعدي عليها، وذلك بدون سند قانوني، وكذا إزالة التعديات ومخالفات البناء على قطعة الأرض الكائنة بالمنطقة الأولى وزراعات ( في الناحية الغربية على حدود الكردون) ضمن البيعات المتداخلة مع كردون مدينة طيبة الجديدة، والمتمثلة في بناء مبنى خرساني، وأسوار  بدون الحصول على تراخيص وبالمخالفة للنشاط الأصلي لقطعة الأرض.
 

عاصم الجزار وزير الإسكان المجتمعات العمرانية البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية

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