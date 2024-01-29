جهاز دمياط الجديدة يعلن تفاصيل تسليم أراضي امرحلة الثامنة لـ"بيت الوطن"

أعلن المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة ، عن بدء تسليم قطع أراضي مشروع بيت الوطن المرحلة الثامنة بالمدينة بدءا من 4 فبراير 2024

تفاصيل تسليم ارضي بيت الوطن المرحلة الثامنة بدمياط الجديدة

وكشف المهندس محمد خلف الله، أنه سيم يوم الاحد الموافق 4 فبراير تسليم ارقام القطه بالمنطقة 132 بالمجاورة 3 بالحي السادس والتى تحمل ارقام 34، 39، 44، 46، 64، 65، 70، 78، 79، 80 ، بينما سيتم تسليم ارقام قطع الاراضي يوم الاثنين الموافق 5 فبراير بالمنطقة 232 بالمجاورة 32 بالحي الـ6 بالقطع التى تحمل ارقام 5، 28، 31، 45، 49، 55، 60، بينما يتم يوم الابعاء الموافق 7 فبراير تسليم ارقام القطع 9، 20 بالمنطقة 332 ،

ويواصل رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، تسليم قطع اراضي بيت الوطن المرحلة الثامنه يوم الخميس الموافق 8 فبراير بالمنطقة 632 بقطع الاراضي التى تحمل اراقام 1،3،4،7،8،9،10،11،13،14،15.، جاء يوم الاحد الموافق 11 فبراير 2024 ليتم تسليم ارقام القطع التى تحمل رقم 17،18،19،20،21،22،23،24،25،26،27، بينما يتم يوم الاثنين الموافق 12 فبراير تسليم ارقام قطع الارضي بمنطقة 632 الاراقام التى تحمل رقم 28،31،32،33،34،35، 38، 39، 40، 41، 42 ، كما سيتم تسليم قطع الاراضي بالمنطقة المركزية ج خلال يومي الاربعاء والخميس الموافق 14 و15 فبراير المقبل ارقام قطع الاراضي 1/11،1/12،1/21،1/22،2/11،3/11،3/21، 4/11،4/21، 4/22، 6/44، 8 /12،8/31.

تسليم قطع الأراضي بمنطقة شمال الجامعة يوم 18 فبراير

وافاد المهندس محمد خلف الله، أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة الثامنة بمدينة دمياط بمنطقة شمال الجامعة يوم الاحد الموافق 18 فبراير قطع الأراضي التى تحمل أرقام1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11، بينما يتم يوم الاثنين الموافق 19 فبراير تسليم ارقام القطع 12،13،14،15،16،17، 19، 20، 21،22،23، بينما سيتم تسليم ارقام القطع يوم االاربعاء التى تحمل رقم 24،25،26،27،28،29،30،31،32،33،34، وياتي يوم الخميس الموافق 22 فبراير ليتم تسليم أرقام قطع الأراضي التى تحمل أرقام من 35،36،37،38،39،60،61،62،63،64،65

واستكمل رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بأن عملية تسليم قطع اراضي بيت الوطن المرحلة الثامنة تتواصل يوم الأحد الموافق 25 فبراير بمنطقة شمال الجامعة التى تحمل ارقام 66، 67،71،72، 73، 74، 75، 76، 78، 79، 80، كما سيتم تسليم ارقام قطع الاراضي يوم الاثنين الموافق 26 فبراير ارقام 81،82،84،85، 86، 87، 88، 89، 90، 91،92، كما يوافق يوم الاربعاء 28 فبراير يتم تسليم ارقام قطع الاراضي مشروع بيت الوطن شمال الجامعة 93،95،96، 97، 98، 99، 100، 101، 102، 103، 104، كما سيتم يوم الخميس الموافق 29 فبراير تسليم ارقام قطع الاراضي التى تحمل ارقام 105، 133، 134،135، 136، 137، 138، 139، 140، 141، 142،، كما سيتم يوم الاحد الموافق 3 مارس 2024 تسليم ارقام قطع الاراضي التى تحمل رقم 143، 144، 145، 146، 147، 148، 149، 150، 151، 152، 153، بالاضافة انه سيتم تسليم ارقام قطع الاراضي يوم الاثنين الموافق 4 مارس ارقام قطع الاراضي التى تحمل 154، 155، 156، 157