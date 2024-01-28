"جهاز6 أكتوبر" يوقع بروتوكول تعاون لتحقيق أهداف الإستدامة في المدينة

وقع جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بروتوكول تعاون مع جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، لتحقيق أهداف الإستدامة وتنفيذ الهوية البصرية بكافة أحياء ومناطق المدينة، وتحسين مستوى المعيشة للسكان كأحد عناصر تحويل مدينة 6 أكتوبر لمدينة خضراء.

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وقال المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن توقيع البروتوكول يأتي في ضوء استراتيجية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات - ورؤية مصر2030 والتي تمثل محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة ومع انطلاق مبادرة تطوير الهوية البصرية ومستوي ونمط الحياة بمدينة 6 أكتوبر والتي تم إعلانها كمدينة خضراء مستدامة كان لابد من العمل جديا لتحقيق ذلك.

أضاف المهندس عادل النجار" أن جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب تشارك في تقديم مساهمات فعالة من خلال تصميم الهوية البصرية والشعارات والعلامات التجارية والتنسيق البصري والحضاري والإشراف علي تنفيذ ما تم تصميمه.

تابع "النجار" أن دور جهاز مدينة 6 أكتوبر، يتمثل في تقديم الدعم وتذليل العقبات لسرعة استخراج التراخيص والتصاريح اللازمة لإنجاز الأعمال في حدود أحكام اللوائح والقوانين السارية.

من جانبه، أوضح الدكتور خيري عبد الحميد علي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب أن الجامعة ستعمل على تطوير الهوية البصرية وتحسين وجه الحياة بالمدينة من خلال المسح الميداني، بالمشاركة مع جهاز مدينة 6 أكتوبر.