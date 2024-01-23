الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

خلف الله: 3 مشروعات قومية بدمياط الجديدة خلال الربع الأول من 2024

المهندس محمد خلف
المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز دمياط الجديدة

صرح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بأن هناك 3 مشروعات من الأبرز ضمن خطة المشروعات القومية التي يتم تنفيذها خلال الربع الأول من العام الجاري 2024. 

رفع كفاءة محطة المياه بميناء دمياط والمنطقة الحرة 

وأعلن المهندس محمد خلف الله، في تصريح خاص لـ"الدستور"، عن أنه يتم تنفيذ مشروع رفع كفاءة المرحلة الأولى بمحطة مياه الشرب المغذية لمدينة دمياط الجديدة وميناء دمياط والمنطقة الحرة، والتي تصل الطاقة التشغيلية لها إلى 137 ألف متر مربع لكل يوم، موضحا أنه بلغت نسبة التنفيذ نحو 60℅ بينما تصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 53 مليون جنيه.

وقال إن المشروع الثاني هو تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لبعض المهمات الكهروميكانيكية ومنظومة أجهزة قياس التصرفات، وذلك لرفع الكفاءة التشغيلية للمحطة لتعمل بكافة طاقتها، موضحا أن تلك الأعمال تستهدف الارتقاء وتحسين خدمات مياه الشرب والحفاظ على أحد أهم المرافق بالمدينة واستدامة الخدمات المقدمة.

وأضاف أنه وفي إطار التوجيهات الخاصة بالدولة بأهمية التطوير للمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، تم طرح عملية إحلال وتجديد وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة دمياط الجديدة دعما للاستثمار والمستثمرين  ومصنعي دمياط الجديدة.

وكشف أن المشروع الثالث يأتي وفقا لخطة الاستعداد لاستقبال موسم الصيف القادم جاري الانتهاء من أعمال التطوير بمنطقة الشاطئ العام ونماذج الخدمات الشاطئية المطورة وخطط تشغيلية وتنظيمية لاستقبال المصطافين، بما يليق بجهود التطوير الجارية بالشاطئ العام.

ونوه رئيس الجهاز مدينة دمياط الجديدة، أن تنفيذ تلك المشاريع يأتي بناء على تعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتوجيهات المهندس عبد المطلب  ممدوح عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بضرورة تنفيذ المشروعات القومية التي تأنى أولية المشروعات القائمة بالمدينة بخلاف مشروعات الإسكان والبنية التحتية وأعمال المرافق الجاري تنفيذها بالمدينة.

دمياط حماية مشاريع قومية تنفيذ الجديدة خلف

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