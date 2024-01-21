رئيس جهاز الشيخ زايد يشن حملة لضبط مخالفات البناء ومنع سير "التروسيكل"

كلف المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إدارة التنمية والإشغالات بالتعاون مع إدارة الأمن بالجهاز شرطة المرافق والتعمير بشن حملة مكبرة بعدة أحياء بالمدينة، وذلك لمتابعة الوحدات السكينة المخالفة لقانون المجتمعات العمرانية الجديدة وكذلك تغيير نشاطها من سكني لتجاري والقضاء على مخالفات البناء ومنع سير التروسيكل.

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تحرير 3 محاضر بقرار غلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء لوحدات سكنية وقطع أراضي

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أن الحملة أسفرت عن تحرير وتنفيذ 3 محاضر بقرار غلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء لوحدات سكنية وقطع أراضي بالأحياء الـ10، والـ11، الـ16، وذلك لمخالفة تغيير النشاط من سكنى إلى تجاري وإداري

ويهيب جهاز المدينة الشيخ ، المواطنين بالالتزام بالضوابط المتبعة بالشروط البنائية في المدن الجديدة، وعدم الشروع في مخالفات تضع صاحبها تحت طائلة القانون، مؤكدًا مواصلة تنفيذ الحملات للقضاء على الظواهر العشوائية بالمدينة والحفاظ على المظهر الحضاري لها.

وواصل جهاز مدينة الشيخ زايد حملاته، وقامت الحملة بإزالة مخالفة بناء في مهدها لزيادة غرف السطح بالقطعة رقم 37 مركز الحي السابع.

منع "النباشين" وجامعي القمامة

كما كلف المهندس أحمد محمد عبد الرازق "، إدارة الأمن بالجهاز بتنفيذ حملة استهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية لمنع النباشين، موضحا أن الحملة أسفرت عن التحفظ واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 7 "تروسيكلات" خاصة بالنباشين، وذلك أثناء فرزهم القمامة حول الصناديق وكذلك 3 سيارات ( لبيع الروبابيكيا) مما يظهر المدينه بمظهر غير لائق ويأتى ذلك تأكيدًا لتواصل الجهد المبذول فى التصدى لكافة أوجه العشوائية وتحقيق النظام العام.

وأكد رئيس الجهاز على الاستمرار فى شن الحملات الصباحية والمسائية، وإزالة أوجه القبح والعشوائية فى مهدها حفاظًا على الواجهه الحضارية لمدينة الشيخ زايد.