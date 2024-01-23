الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رئيس جهاز العاصمة الإدارية يتابع الأوضاع في الحدائق المركزية (صور)

جهاز العاصمة الادارية
جهاز العاصمة الادارية الجديدة

تفقد المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، يرافقه النواب ومديرو الإدارات المختصة، الأوضاع في منطقة الحدائق المركزية بالمدينة، وتحديداً في منطقة "النهر الأخضر"، والتي تعد متنزهًا على مستوى عالمي يمثل محورًا رئيسيًا للتنمية في العاصمة، كما أنها متنفسًا عامًا لمختلف الأحياء القائمة. وقد تم متابعة الموقف التنفيذي الحالي للأعمال بها.

رئيس جهاز العاصمة الإدارية يؤكد سرعة الانتهاء مشروعات حدائق النهر الأخضر 

وأفاد المهندس شريف الشربيني بأن هذه الحدائق ستكون حلقة الوصل بين سلسلة من الأحياء العمرانية، وستكون إحدى الحدائق المميزة على مستوى الشرق الأوسط والعالم، حيث يصل طولها إلى أكثر من 10 كيلومتر وتصل مساحتها إلى نحو 1000 فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، متوقعًا أن تحظى الحدائق النهر الأخضر بانضمامها إلى موسوعة جينيس العالمية. ويذكر أن حجم مشروعات والاستثمارات في منطقة النهر الأخضر يبلغ نحو 9 مليار جنيه وتصل مساحة منطقة النهر الأخضر إلى نحو 20000 فدان وبطول 35 كيلومتر.

النهر لأخضر العاصمة الإدارية الشربينى الموقف التنفيذي لمشروعات حدائق

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