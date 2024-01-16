رئيس جهاز العاصمة الإدارية يتابع مشاريع الطرق والمحاور الرئيسية

أجرى المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الادارية الجديدة، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ أبرز المشروعات الجار تنفيذها بالمدينة، وبحضور النواب والمعاونون ومديرين الإدارات التنفيذية من ضمن الجولات التفقدية اليومية.

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مسئولوجهاز العاصمة الادارية: يتابع مشاريع الطرق والتشطيبات لمشروعات الاسكان

وتابع شريف الشربيني، والوفد المرافق له تنفيذ أعمال الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، ومن ضمنها طريق 4 والمناطق المحيطة به، كما باشر تنفيذ أعمال لاند اسكيب وطرق خدميه وكذا طريق 32 والأماكن المحيطة بمبنى المنصورة 1/2 من أعمال لاند اسكيب والطرق الخدمية، وكذا المنطقه المحيطة بحديقة الشعب.

وشدد رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، على الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالانتهاء أعمال المشروع، كما ناقش مديرين المشاريع والاستشاريين المشرفين على تنفيذ الأعمال الخاصة بالخدمات للمنطقة، مؤكدًا على الأخذ في الاعتبار بإنهاء المشرعات بأفضل جودة وإتقان في الأداء.

وقد نوّه المهندس شريف الشربيني، على إنهاء المشروعات بأعلى جوده طبقًا للمواصفات المطروحة وطبقًا للقانون في الموعد المحدد وفقا لخطة الدولة بانتهاء مشاريع الطرق.

كما باشر رئيس جهاز العاصمة الإدارية جولاته، بالمرور على محور الأمل ومحيط منطقه المدينة والمنطقة الرياضية، كما قام بالمرور على قطاع الإسكان بمنطقة الحي السكني الخامس.