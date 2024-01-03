رئيس جهاز العاصمة الإدارية يلتقي ممثلي الشركات المنفذة للحدائق المركزية "النهر الأخضر " لمتابعة مستجدات المشروع

عقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي جميع الشركات المنفذة لمشروع منطقة الحدائق المركزية بالمدينة " النهر الأخضر "، لمتابعة مستجدات المشروع.

وفي بداية الاجتماع، ناقش رئيس الجهاز مع الشركات المسند لها الأعمال الخاصة بالحدائق المركزية، موقف المشروع، وذلك بحضور استشاري المشروع ومسئولي الجهاز.

وشدد رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، على الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالانتهاء من الأعمال، كما قام بمناقشة مديري المشروع والاستشاريين المشرفين على تنفيذ الأعمال، مشددًا على الأخذ في الاعتبار أن المشروع هو بمثابة تحد، لأنه لأول مرة ينفذ مشروع بهذا الحجم، والمكونات، مشددا أيضًا على إنهاء المشروع بأفضل جودة واتقان، طبقًا للمواصفات الفنية.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن المشروع مُتنزه على مستوى عالميّ يمثل محورًا رئيسيًا للتنمية في العاصمة الإدارية الجديدة، ومتنفسًا عامًا لمختلف الأحياء القائمة، مشيرا إلى أن هذه الحدائق ستكون حلقة الوصل بين سلسلة من الأحياء العمرانية بالمدينة، وستكون إحدى الحدائق المميزة على مستوى الشرق الأوسط والعالم، حيث يصل طولها إلى أكثر من 10 كم، وتصل مساحتها إلى نحو 1000 فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم.

الإسكان تناقش مع المقاولون العرب فرص التعاون المستقبلي

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، بهدف مناقشة فرص التعاون المستقبلية والاستثمار في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بين قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وشركة المقاولون العرب، لتنفيذ المشروعات وتحقيق جميع مستهدفات الخطط الإستراتيجية للقطاع لما لها من خبرات إستراتيجية في الدول العربية والدول الإفريقية، وذلك بحضور الدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وممثلي كل من وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وشركة المقاولون العرب.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بالتأكيد على دور شركة المقاولون العرب في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، مستعرضا موقف قطاع المرافق حاليًا مقارنة بعام 2014 وما قبله، مشيرًا إلى الطفرة الكبيرة في تنفيذ المشروعات التي ساهمت في زيادة نسب التغطية وتحسين الخدمات على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن إستراتيجية القطاع حاليًا تهدف إلى تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة، وبالأخص منها المعالجة ثلاثيًا بالتنسيق مع الشركات الوطنية القادرة على جذب المستثمرين من خلال إبراز الأفكار والتكنولوجيات الحديثة لإعادة الاستخدام.

وتقدم المهندس أحمد العصار، بالشكر للدكتور سيد إسماعيل، على حجم الجهود المبذولة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وعلى ما تقوم به الوزارة من تذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، كما استعرض رئيس شركة المقاولون العرب، حجم المشروعات الإستراتيجية التي تم ويجري تنفيذها في الدول الإفريقية والوطن العربي من خلال الشركة بالتعاون مع مستثمرين خلال السنوات السابقة.

وعرض الدكتور محمد حسن، موقف محطات معالجة الصرف الصحي بالجمهورية، وما تم تنفيذه من محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، وكيفية الاستفادة من المياه المعالجة حاليًا.

وأكد المهندس أحمد العصار، جاهزية شركة المقاولون العرب بجميع فروعها والمتخصصة منها في مجال المرافق أو إعادة استخدام المياه المعالجة بهدف المشاركة في إنجاح استراتيجية قطاع المرافق بالوزارة.