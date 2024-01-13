رئيس جهاز العاصمة الإدارية: حجم الطلب على الاستثمار زاد 4 أضعاف

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، إن حجم الطلب على الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة متزايد، مؤكدًا أن الإقبال على الأراضي والوحدات السكنية ارتفع جدًا.

وأضاف الشربيني في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "الأرقام تضاعفت 4 مرات في العديد من المناطق داخل العاصمة الإدارية الجديدة، نتيجة حجم الطلب المتزايد عليها".

شريف الشربيني: العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت واقعًا وليس حلمًا

وتابع: "نشهد انتقالًا حقيقًيا لكل الوزارات والهيئات الحكومية داخل مقر الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، وتشغيل الخدمات الرئيسية الموجودة في الأحياء السكنية، حيث تم تسكين حوالي 4 آلاف موظف من العاملين داخل العاصمة الإدارية الجديدة" مؤكدًا أن المشهد داخل العاصمة الإدارية يعبر جدًا عن أن العاصمة أصبحت واقعًا وليس حلمًا.

وأشار إلى أن المدارس والجامعات والخدمات المختلفة موجودة وتباشر عملها بشكل كامل داخل العاصمة الإدارية الجديدة دون أي إشكاليات.