تنفيذ أول ممشى سياحى مستدام على شاطىء مدينة دمياط الجديدة (صور)

أكد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة ، على أهمية تعزيز جهود الدولة المصرية للتكيف مع التغيرات المناخية وحماية الشواطىء الشمالية واستغلال الموارد الطبيعية ضمن خطط التطوير بالشاطىء العام بمدينة دمياط الجديدة .

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وفي نفس السياق، أعلن رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة بدء تنفيذ نموذج أعمال اللاند سكيب بطول 500 متر كنموذج مبدائي من إجمالي المساحة الكلية للشاطئ التي تبلغ نحو 5 كيلو متر لتحويل حاجز الحماية الذي تم تنفيذه بالتعاون مع مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية وجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة بتمويل من صندوق المناخ الأخضر لتحويلة إلى ممشى سياحي مستدام .

وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة إلى أن التصميم يراعى التنوع النباتى المستدام واستخدام موارد صديقة للبيئة في تنفيذ أعمال اللاند سكيب، وفقًا للتصميمات والتنسيقات الخاصة بخطط التطوير بالشاطىء العام الجاري تنفيذها من قبل جهاز المدينة.

وأكد محمد خلف الله، أن ذلك يهدف إلى تقديم خدمات مميزة ومستدامة لخدمة سكان ورواد المدينة وتعزيز جهود الدولة المصرية في إعادة استغلال الموارد الطبيعية.

رفع كفاءة مبنى العيادات الخارجية بدمياط الجديدة

وفي سياق آخر ، أكد رئيس الجهاز أنه جار تنفيذ رفع كفاءة وتجهيز مبنى العيادات الخارجية للمستشفى الجامعي، كما جار تنفيذ المراحل النهائية لأعمال التشطيبات لمبنى العيادات، مشيرًا إلى عملية التنمية التي تشهدها مدينة دمياط الجديدة على كافة الأصعدة بما يليق بالمواطنين المستحقين للخدمات والإسراع بمعدلات التنفيذ في إطار جهود الجامعة في رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وتسهيل الحصول عليها.

وشدد المهندس محمد خلف الله على أهمية تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، و المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالحرص على تطوير المشروعات التنموية والخدمية بالمدينة.

دمياط الجديدة

نموذج لممشى دمياط الجديدة

دمياط الجديدة

نموذج لممشى دمياط الجديدة