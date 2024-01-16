الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"خلف الله" يشن حملة مكبرة لإزالة المباني المخالفة بدمياط الجديدة

المهندس محمد خلف
المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز دمياط الجديدة

أكد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه وفقا  لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ونائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالتصدى بكل حزم وإزالة المخالفات بالمدن الجديدة لضبط العمران والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.

 

https://www.dostor.org/4607520

تفاصيل شن حملة للقضاء على المخالفات البناء بالمجاورات السكنية 


وفى نفس السياق كلف المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بشن حملة مكبرة للقضاء على مخالفات البناء  بالتصدى بكل حزم لأى مظاهر للتعدى والإشغالات، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى بإحدى العمارات السكنية بالمجاورة الثانية الحى الأول بالشروع فى تنفيذ أعمال بناء بالمخالفة، وموضحاً أن الحملة قامت تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادى نائب رئيس الجهاز واللواء  ياسر شحاته مدير أمن الجهاز والمهندس عاصم اللبان مدير عام التنمية ورؤساء الأحياء والإدارات المعنية.


وأكد، أنه لا تهاون فى إزالة أى من المخالفات مهما كان حجمها أو موقعها لتنفيذ القانون واسترداد حق الدولة، وعلى رؤساء القطاعات والأحياء إتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل بكل حسم على مدار اليوم لرصد أى أعمال مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية والتعامل الفورى معها.

دمياط لجديدة إزالة لمخالفات البناء

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