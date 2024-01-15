رئيس جهاز دمياط الجديدة يتابع رفع كفاءة المسطحات الخضراء بمنطقة إسكان الشباب

أجرى المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، جولة تفقدية يرافقه نواب رئيس الجهاز ومعاونيه ومديري الإدارات المعنية بالجهاز، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجارية وصيانة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء الجاري تنفيذها بمنطقة إسكان الشباب بالحي الرابع بالمدينة.

مسئولي جهاز دمياط الجديدة يتابع رفع كفاءة المسطحات الخضراء

كما تابع خلف الله، أعمال تنسيق الموقع العام ومتابعة أعمال النظافة بالحى الرابع، حيث وجه إدارة الزراعة بالعمل علي رفع كفاءة المسطحات الخضراء أولا بأول، مع الإلتزام بري تلك المسطحات بالمياه العكرة وعدم إستخدام أي مياه نقية تنفيذًا لرؤية الدولة والحفاظ على موارد الوطن.

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن قام فريق عمل من الجهاز من إدارات الزراعة والتنمية بصيانة المسطحات الخضراء بالحى الرابع، وتم قص وتهذيب المسطحات بالمعدات المعدة لذلك، كما تم رفع كافة المخلفات بالتنسيق بين إدارات التنمية والزراعة وشركات الصيانة مع رئاسة الحى الرابع، مع إستمرار العمل خلال الفترة القادمة لعودة الأشجار لشكلها الجمالى واللائق.



طالب رئيس الجهاز سكان المنطقة بالحفاظ على ماتم إنجازه وعدم التعدى على المسطحات الخضراء والمشايات.

حذررئيس جهاز دمياط الجديدة، سكان المدينة، بأن الجهاز لن يتوانى عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

وأكد، على استمرار الجهاز في تقديم كافة الخدمات لتوفير جودة حياة لسكان مدينة دمياط الجديدة والحفاظ على المظهرالحضاري والجمالى للمدينة.يأتي ذلك في ضوء توجيهات أ.د.م عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس عبد المطلب عمار ة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجار تنفيذها بالمدن الجديدة.