الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عمار مندور يتابع مشروعات الإسكان ومراكز التكنولوجيا بحدائق العاصمة (صور)

حدائق العاصمة
حدائق العاصمة

أجرى المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة  صباح اليوم الاثنين الموافق 22 يناير جولة تفقدية لمتابعة عدة مشروعات منها حرص جهاز المدينة على تقديم كافة الخدمات من خلال منظومة الشباك الواحد بالمركز التكنولوجى بالجهاز.

https://www.dostor.org/4607877

وقام المهندس عمار مندور ومسئولي الجهاز، بجولة تفقدية بالمرور على المركز التكنولوجية للاطمئنان على سير العمل، وقد وجه بحسن استقبال الجمهور وتقديم كافة الخدمات بسهولة ويسر، مؤكدا على تقديم أفضل الخدمات فى أقل وقت فى جميع الخدمات.

مندور يتابع تنفيذ مشروعات الاسكان التابعة للاعلان الـ14والـ15 بمنطقة 2350 فدان 

كما استكمل مسؤولو جهاز مدينة حدائق العاصمة، المرور بجولة في المدينة حيث تم تفقد الأعمال الجاري تنفيذها في مشروع "سكن لكل المصريين" محور محدودي الدخل برفقة المهندس محمود عبد الله نائب رئيس الجهاز للإسكان. وقد تم المرور على المشروعات الجاري تنفيذها في منطقة 2350 فدان التي تضمن مشروعات الإسكان للمبادرة الرئاسية "مليون وحدة سكنية" و"سكن لكل المصريين".

وقد شدد رئيس الجهاز على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال لإنهاء المشروعات بالجودة المطلوبة والتأكد من جودة الخامات المستخدمة في البناء والتشطيبات الخارجية.

وقد تابع مسؤولو جهاز حدائق العاصمة تنفيذ أعمال الطرق الجاري تنفيذها في منطقة 2350 فدان، حيث جارٍ تنفيذ أعمال الطرق بطول إجمالي 40 كيلو متر، بالإضافة إلى جارٍ تنفيذ أعمال الطرق بحوالي 30 متر طولي منها. وذكر أن المشروع يحتوي على 250 ساحة انتظار لخدمة عدد 1194 عمارة سكنية بواقع 28656 وحدة سكنية، لافتًا إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال المشروعات في منطقة 2350 فدان.

وقد شدد المهندس عمار مندور على ضرورة تنبيه الشركات بزيادة نسب الإنجاز في أعمال الطرق للانتهاء منها بالجودة المطلوبة ولإتاحة العمل لإدارة الزراعة في غرس وفرش النجيلة للأماكن المتاحة، حرصًا منه على تسليم الوحدات لحاجزيها بالإعلان رقم 14 والإعلان رقم 15.

كما أكد رئيس جهاز تنمية حدائق العاصمة أيضًا على أهمية إدارة التنمية بالمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

المركز التكنولوجية الإعلان ال14 الـ15 حدائق العاصمة جهاز يتابع

مواد متعلقة

رئيس جهاز حدائق العاصمة يتابع تنفيذ مشروعات الإسكان والطرق بالمرحلة العاجلة

الأكثر قراءة

عاجل.. صحف عبرية تكشف الانتكاسات التي تواجه إيران بسبب العدوان على قطاع غزة

"ميدتيرا الكندية" تزف بشرى بشأن إنتاج البترول الخام فى مصر

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل تسعى لتحويل غزة لأرض محروقة ومكان غير صالح للعيش

السجن المشدد 10 سنوات لعامل قتل زوجته العرفي في الإسكندرية

سحب 1576 رخصة سيارة بسبب "الملصق الالكتروني"

النهارده كام طوبه 2024| ورقة نتيجة اليوم السبت 20-1-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة