عمار مندور يتابع مشروعات الإسكان ومراكز التكنولوجيا بحدائق العاصمة (صور)

أجرى المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة صباح اليوم الاثنين الموافق 22 يناير جولة تفقدية لمتابعة عدة مشروعات منها حرص جهاز المدينة على تقديم كافة الخدمات من خلال منظومة الشباك الواحد بالمركز التكنولوجى بالجهاز.

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وقام المهندس عمار مندور ومسئولي الجهاز، بجولة تفقدية بالمرور على المركز التكنولوجية للاطمئنان على سير العمل، وقد وجه بحسن استقبال الجمهور وتقديم كافة الخدمات بسهولة ويسر، مؤكدا على تقديم أفضل الخدمات فى أقل وقت فى جميع الخدمات.

مندور يتابع تنفيذ مشروعات الاسكان التابعة للاعلان الـ14والـ15 بمنطقة 2350 فدان

كما استكمل مسؤولو جهاز مدينة حدائق العاصمة، المرور بجولة في المدينة حيث تم تفقد الأعمال الجاري تنفيذها في مشروع "سكن لكل المصريين" محور محدودي الدخل برفقة المهندس محمود عبد الله نائب رئيس الجهاز للإسكان. وقد تم المرور على المشروعات الجاري تنفيذها في منطقة 2350 فدان التي تضمن مشروعات الإسكان للمبادرة الرئاسية "مليون وحدة سكنية" و"سكن لكل المصريين".

وقد شدد رئيس الجهاز على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال لإنهاء المشروعات بالجودة المطلوبة والتأكد من جودة الخامات المستخدمة في البناء والتشطيبات الخارجية.

وقد تابع مسؤولو جهاز حدائق العاصمة تنفيذ أعمال الطرق الجاري تنفيذها في منطقة 2350 فدان، حيث جارٍ تنفيذ أعمال الطرق بطول إجمالي 40 كيلو متر، بالإضافة إلى جارٍ تنفيذ أعمال الطرق بحوالي 30 متر طولي منها. وذكر أن المشروع يحتوي على 250 ساحة انتظار لخدمة عدد 1194 عمارة سكنية بواقع 28656 وحدة سكنية، لافتًا إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال المشروعات في منطقة 2350 فدان.

وقد شدد المهندس عمار مندور على ضرورة تنبيه الشركات بزيادة نسب الإنجاز في أعمال الطرق للانتهاء منها بالجودة المطلوبة ولإتاحة العمل لإدارة الزراعة في غرس وفرش النجيلة للأماكن المتاحة، حرصًا منه على تسليم الوحدات لحاجزيها بالإعلان رقم 14 والإعلان رقم 15.

كما أكد رئيس جهاز تنمية حدائق العاصمة أيضًا على أهمية إدارة التنمية بالمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.