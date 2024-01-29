جهاز سفنكس: مشروع المحور طوله 16 كيلومتر للربط بين صحراوي القاهرة - الإسكندرية

أعلن المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أنه وفقًا لتوجيهات الرئاسية، تم اتخاذ الإجراءات الفورية لزيادة عرض مشروع محور طريق سفنكس، حيث قد يصل طول مشروع محور سفنكس إلى 16 كيلومتر وبعرض 200 متر شمال تجمع السليمانية، للربط بين طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، مرورًا بالكوبري الخاص بتقاطع القطار السريع مع محور سفنكس، إلى النفق الموجود أسفل طريق الضبعة، حتى الطريق الدائري الإقليمي، ليصبح بعرض 5 حارات لكل اتجاه بدلاً من 3 حارات.

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وأوضح المهندس أحمد إبراهيم أن طريق سفنكس الجديدة بطول 16 كيلومتر يعتبر محورًا حيويًا رئيسيًا للمدينة، وهو جزء من مشروع سفنكس الجديدة يعمل على تلبية احتياجات حركة المرور وخدمة حركة المركبات على طريق الواحات الرئيسي. وأوضح أن نسبة تنفيذ طريق محور سفنكس بلغت حوالي 78%، ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى حوالي 222.93 مليون جنيه.

وأشار رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة إلى أنه تم تكثيف معدلات العمل للبدء في مشروع توسعة محور سفنكس إلى 5 حارات في كل اتجاه، تنفيذًا لتوجيهات الرئاسة.

مشروع التغذية الكهربائية لإنارة محور سفنكس المرحلة الأولى

تم تمديد الكابلات لمشروع التغذية الكهربائية لإنارة محور سفنكس، وجارٍ تنفيذ الأعمال الخاصة بغرف المحولات بإجمالي عدد 8 غرف بقدرة 300 كيلو فولت أمبير للمحول الواحد. وأشار إلى أن نسبة تنفيذ معدلات الانجاز تصل إلى حوالي 60%، وقيمة المشروع الإجمالية تبلغ حوالي 59.425 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم البدء في مشروع تنفيذ الفرمة التهميدية وخط مياه قطره 500/400 مم بالطريق الرابط من التوسعات مدينة الشيخ زايد بالقرار رقم 77 لسنة 2027 حتى محور سفنكس، كما يتضمن المشروع توصيل المرافق لمحطات القطار السريع، بما في ذلك محطة القطار بمدينة سفنكس الجديدة وشريحة منطقة الخدمات عن طريق تنفيذ خط مياه من مدينة الشيخ زايد.

وأكد أنه يتم حاليًا تنفيذ الأعمال الاستشارية لتصميم وإعداد وثائق الطرح لشبكات البنية التحتية الرئيسية، بما في ذلك أعمال الطرق وشبكات الصرف الصحي ومحطات المياه وشبكات الري، للمرحلة العاجلة على مساحة تقدر بحوالي 15 ألف فدان. كما تم تصميم وإعداد وثائق لطرح شبكات البنية التحتية التفصيلية لمشروعات الطرق والصرف الصحي والمياه والري على مساحة 1500 فدان.