رئيس جهاز سفنكس يوجه بسرعة الانتهاء من تقنين أوضاع الأراضى بالمدينة

عقد المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، اجتماعًا ببعض ملاك وقاطني المدينة بمنطقة سمرقند المضافة لجهاز المدينة، وذلك لمناقشة الاستفسارات المعروضة على جهاز المدينة بشأن تقنين الأوضاع.

واستعرض رئيس الجهاز، موقف التنمية داخل المدينة والمخطط العام لها ومراحله، مؤكدًا حرص هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز المدينة على سرعة الانتهاء من تقنين الأوضاع والآليات المتمة لذلك، وخطة توصيل الخدمات والمرافق ومراحلها الزمنية والأنشطة المتاحة للسكان وآليات تطبيقها.

وعلى صعيد آخر، أصدر رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، تعليماته بتنسيق حملة إزالة لاستراد أملاك الدولة بالمدينة في ضوء قرارات الإزالة الصادرة من الإدارات المعنية بجهاز المدينة.

وفي هذا الإطار، تم تنسيق حملة لإزالة مخالفات البناء بدون ترخيص اليوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023، بالتعاون مع قسم شرطة تعمير مدينة سفنكس الجديدة برئاسة اللواء أسامة بداري، واللواء أشرف رمضان، والعميد إمام أحمد إمام رئيس قسم شرطة تعمير مدينة سفنكس الجديدة.

وأوضح أن الحملة شملت تنفيذ قرارات إزالة لمحلات تجارية و مباني سكنية وأسوار و حمام سباحة تم إنشاؤها بدون ترخيص بأحياء الزهراء و بيرن بمنتجع الريف الأوروبي بالمدينة.

وو كان في تمثيل جهاز المدينة كلًا من المهندس أحمد الله صلاح الدين مدير إدارة المخالفات والتعديات بالجهاز، و عن إدارة الأمن بالجهاز كلًا من حسام البيهي مدير إدارة الأمن بالجهاز وأحمد عبد المعطي المشرف على إزالة التعديات بالمدينة، ومسؤولي إدارتي الأمن واالتنمية بالجهاز، و تم تحرير محاضر تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، واستكمال الإجراءات القانونية.

رئيس جهاز سفنكس

الحملة

الحملة

الحملة

الحملة