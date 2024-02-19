الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جولات مكوكية لـ"رئيس جهاز العبور الجديدة" لمتابعة معدلات انجاز المشاريع

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبورالجديدة عدد من مشاريع الإسكان والمرافق ومحطات المعالجة والطرق، وكان يرافقه عدد من نواب ومديري الأدوات التنفيذية لمتابعة نسبة معدلات إنجاز مشاريع بالمدينة

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فيما يخص متابعة مشروع سكن لكل المصريين بالعبور الجديدة 

وأجري الدكتور أحمد إسماعيل، والوفد المرافق له جولة للمرور على مشروع سكن لكل المصريين نموذج الـ90مترمربع بالحي الـ15-16 والذى يضم  تنفيذ 638 عماره بأجمالي عدد 15312 وحده سكينة بالمدينة 

كما تفقد مسئولي جهاز العبور الجديدة، مشاريع المرافق الجاري تنفيذها بالمنطقة، ووجه بضرورة دفع عجلة العمل للانتهاء من المشروعات الجارية وفقا للخطة الزمنية. 

وفيما يخص محطات المعالجة بالعبور الجديدة 

وباشر الدكتور أحمد إسماعيل رئيس الجهاز متابعة محطه المعالجة المدمجة كومبكت والتي تصل طاقتها الإنتاجية بسعه 1000متر مكعب يومى بالحى الـ14 بالمدينة، مؤكدًا بضرورة التزام الشركات المنفذة بالبرامج الزمنية المحددة وتوريد الخامات المتبقية وتكثيف العمالة والمعدات لأنهاء الوحدات في الموعد المقرر لها وتسليمها لمستحقيها ضمن خطه الدولة لمشروع الاسكان الاجتماعي.

وفيما يخص مشاريع الطرق 

تابع رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة الاعمال الجاري تنفيذها بمشروعات الطرق مع التأكيد على استمرار تكثيف المعدلات اللازمة للانتهاء  الاعمال المستهدفة في المواعيد المحددة طبقا للبرامج الزمنية.

وتفقد مسئولي جهاز العبور الجديدة تطوير شبكة الطرق حيث تابع الاعمال الجارية بطريق R3  الذي يبلغ  بطول 5.8كيلو متر والمار بمنطقة الامل الرابط بين الطريق الدائري الاوسطي وطريق R6 والمار بمنطقة القادسية وصولا إلى الطريق الدائري الإقليمي، وكذلك طريق R4  الذي يبلغ بطول 11.2كيلو مترالرابط بين الطريق الدائري الاوسطي وطريق الاسماعيلية الصحراوي.

ونوه رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بأهمية تنفيذ توجيهات الدكتورعاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة،التي تتم بخطوات متسارعة نحو تحقيق الهدف 

عقب تولي العبور الجديدة رئيسا جولات مكوكية المشاريع الاسكان المرافق محطات الطرق

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