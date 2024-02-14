رئيس جهاز العبور يتابع مشروع مجمع الورش الحرفية وتطوير المنطقة الصناعية

تفقد المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهازمدينة العبور، عددًا من المشروعات التي شملت مجمع الورش الحرفية، ومشروع خفض منسوب المياه، وتطوير أعمال المنطقة الصناعية الأولى.

مجمع الورش الحرفية بالعبور

وتابع رشاد، ونوّاب رئيس الجهاز، تنفيذ أعمال مشروع الورش الرئيسية (مجمع ورش حرفية متكامل) بالقطعة رقم 1 بلوك ١٢٠١٩ الامتداد الشمالي بالمنطقة الصناعية الأولى المُقام على مساحة ٨٧٢٧ مترًا مربعًا وذلك لمتابعة جودة التنفيذ ورفع نسبة الإنجاز.

وأشار رئيس جهاز العبور، إلى أن المشروع يتضمن 76 ورشة، وقد تصل مساحة الورشة بمسطح 45 متر مربع للورشة، كما يتضمن مجمعًا للورش مُقسّمة على عدد 5 عنابر، ويحتوي كل منها على عدد من 10 إلى 18 ورشة.

وأضاف مسؤولو جهاز مدينة العبور، أن مجمع الورش الحرفية على مبنى خدمي ومحلات بارتفاع دورين يتم تنفيذها على مساحة ١٨٧مترًا مربعًا يحتوي على كل الخدمات بمستوى متميز لخدمة رواد المجمع كافيتريا - مصلى - محلات - دورات مياه، بخلاف الأسوار وغرف الأمن والحراسة وغرف الكهرباء.

ووجَّه رئيس الجهاز، بضرورة تكثيف العمل وزيادة أعداد العمالة والتوريدات لزيادة معدلات التنفيذ للانتهاء من الأعمال طبقًا للبرنامج الزمني للمشروع، لافتًا إلى أن نسبة التنفيذ مجموع الورش الحرفية بلغت نحو 38%.

تطوير المنطقة الصناعية الأولى

كما شملت الجولة متابعة رفع كفاءة أعمال تطوير المنطقة الصناعية الأولى وامتدادها الشمالي والغربي، كما تابع أعمال التوسعات وإعادة الشيء لأصلة (أسفلت) بشارع الـ٦٠٠، واستكمال تنفيذ الطبقة الرابطة وأعمال الأسفلت بشارع الـ ٢٠٠، وذلك تماشيًا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المدينة، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع مسؤولو جهاز مدينة العبور، رفع معدلات تنفيذ مشروع خفض المنسوب للمياه السطحية بالحي السابع، وكذلك تابع أعمال الطبقة الأسفلتية وإعادة الشيء لأصله للطرق لمسار المشروع أمام المحطة، لتحقيق التنمية المستدامة ولسهولة تنقل المواطنين وحفاظًا على الواجهة الحضارية للمدينة.