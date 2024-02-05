الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رئيس العاصمة الإدارية يتابع المشاريع الخدمية والسكينة استعدادًا لاستقبال المواطنين

العاصمة الادارية
العاصمة الادارية

أكد المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، أهمية توفير كافة احتياجات انتقال موظفي الدولة المنتقليين للعمل بديوان الوزارة بمنطقة الحي السكني الثالث  بالعاصمة الإدراية. 

رئيس جهاز العاصمة الإدارية يتابع الأوضاع في الحدائق المركزية (صور)

رئيس جهاز العاصمة الإدارية يتابع مشاريع الطرق والمحاور الرئيسية

وأجرى "الشربيني" جولة تفقدية بقطاع الإسكان بمنطقة الحي السكني الثالث ( R3 ) لمتابعة تنفيذ المشاريع الخدمية والسكينة.

ابرز المشاريع الخدمية الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية 

وفي سياق متصل، عقد رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة عدة اجتماعات موسعة مع عدة شركات تم إسناد لها العمليات التنفيذية للمنطقة وذلك على أرض الواقع بالموقع في حضور الاستشاري المشرف على المشاريع، مشددًا على الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروعات.

وناقش رئيس الجهاز مديرين المشاريع والاستشاريين المشرفين على تنفيذ الأعمال الخاصة بالخدمات للمنطقه، مؤكدًا على الأخذ في الاعتبار إنهاء المشرعات الخدمية في أسرع وقت وبأفضل جودة واتقان في الآداء.
 

وأفاد "الشربيني"، بأن المشاريع الخدمية الجاري تنفيذها والتي تستعد لاستقبال المواطنين بالمدينة تضم: مكتب لخدمة البريد المصري، مكتب لخدمة السجل المدني، ومكتب لخدمة الشهر العقاري، والحضانات، بالإضافة إلى ذلك جار إنشاء وحدة تراخيص للمركبات وجاري الانتهاء من قسم الشرطه، كما جاري الانتهاء من وحدة الدفاع المدني.


كما تابع "الشربيني" المواقع  التعليمية وأيضًا الأعمال الخاصة باللاند اسكيب، مشددًا على إنهاء المشروعات بأعلى جودة طبقًا للمواصفات المطروحة وطبقًا للقانون في الموعد المحدد لاستقبال  سكان المدينة.

وشدد رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، على أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي وفقًا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتوجيهات المهندس عبدالمطلب  ممدوح عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن.

العاصمة الإدارية بقطاع الإسكان المشاريع الخدمية لإستقبال المواطنين لخدمه البريد السجل المدني الشهر العقاري وحدة تراخيص حدة الدفاع المدني

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رئيس جهاز العاصمة الإدارية يتابع الأوضاع في الحدائق المركزية (صور)

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