الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

احتفالًا بـ"عظيمات مصر".. "مستقبل وطن قويسنا" يكرم الأمهات المثاليات

بلال بدوي
بلال بدوي

ثمن الدكتور بلال بدوي، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، والخبير الاقتصادي، دور الأم ومكانتها والعطاء الكبير لها في رعاية أبنائها وتربيتهم على القيم الأصيلة وإنكار الذات وحب الوطن، مشيدا باهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة فى كل القطاعات.

وقال بدوي، "مصر شهدت تقدمًا ملحوظًا في أجندة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال السنوات الماضية، وهو ما يدعمه إرادة سياسية قوية لتفعيل الحقوق الدستورية للمرأة، والتزام واضح يُترجم إلى استراتيجيات وبرامج تنفذها الحكومة".

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قرية قويسنا البلد

ووجه أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، خلال الاحتفالية التى نظمها لتكريم عدد من الأمهات المثاليات، في قرية قويسنا البلد، بمحافظة المنوفية، التهنئة لكل امرأة جعلت من أبنائها نموذجًا مشرفًا ومضيئًا يسهم في بناء وتنمية الوطن وإعداد جيل صالح يقود مسيرة الوطن للأمام من أجل مستقبل أفضل.

وقدم بدوي، دروع وشهادات التكريم لهن، في إطار الاهتمام بالمرأة التى تلقى الدعم الكامل والتمكين من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى وصفها بأنها الحارس الأمين على الوطن، باعتبار المرأة إحدى ركائز تحقيق التنمية للمجتمع.

حضر الاحتفالية اللواء العناني حمودة، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، وميرفت رمزي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، والدكتور الشوادفي منصور شريف رئيس الاتحاد العام لجمعيات التنمية الاقتصادية ومستشار وزير التعليم العالي للجامعات الخاصة، ودعاء سعيد عبدالسلام، رئيس الوحدة المحلية ببجيرم، والدكتور يسري شلبي رئيس جمعية تنمية المجتمع المحلي بقويسنا البلد، ومحمد عبدالكريم بدوي، أمين صندوق جمعية تنمية المجتمع المحلي بقويسنا البلد، وأشرف عبدالباسط رئيس وحدة التضامن الاجتماعي بقويسنا البلد، والحكم الدولي الكابتن محمد عباس قنصوه، والحاج حسني قنصوه عمدة قويسنا البلد، وهيثم سعيد منظم الحفل.

حزب مستقبل وطن الأم الوطن تمكين المرأة الحكومة

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