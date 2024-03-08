الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

هند رشاد: المرأة المصرية تشهد عصرا ذهبيا في ظل إرادة سياسية مؤمنة بها

هند رشاد
هند رشاد

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن هناك طفرة غير مسبوقة في تعزيز مكانة المرأة المصرية في جميع القطاعات، من خلال الخطوات الواسعة التي تم اتخاذها في اتجاه تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، ودعم حقوق المرأة وتمكينها سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.

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أضافت رشاد، في تصريحات صحفية تزامنا مع احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة، أن هناك إرادة سياسية تدرك دور المرأة في النهوض بالمجتمع وتطوره واستقراره، وتبذل الدولة مساع حثيثة من أجل تعزيز ما حصدته المرأة المصرية من مكتسبات على مدار عشر سنوات، وترسيخ قيم العدالة والمساواة بين الجنسين ومبادئ تكافؤ الفرص اتساقًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لتعزيز درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات.

 تشهد عصرًا ذهبيًا 

وأكدت أمين سر إعلام النواب، أن المرأة في مصر تشهد عصرًا ذهبيًا في ظل إرادة سياسية داعمة لها ومؤمنة بها مشيرة الى العديد من المكتسبات التي تحققت للمرأة خلال السنوات الماضية ومنها نسبة عدد السيدات في البرلمان التي وصلت الى 28% متمنية أن تصل نسبة المرأة في البرلمان إلى 50% خلال السنوات المقبلة.

وأشادت النائبة بتكريم السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، لعدد من السيدات الملهمات والمتفوقات فى المجالات المختلفة، في احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، وهو ما يؤكد تقديرها للمرأة المصرية، التى تُعد مصدر إلهامٍ ورمزًا للتميز والعطاء.

 

امين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب المرأة المصريه تمكين المرأة 2030 احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة

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