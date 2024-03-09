السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

اليوم.. أمناء الحوار الوطنى يناقش المخرجات النهائية للحوار الاقتصادى

مجلس أمناء الحوار
مجلس أمناء الحوار الوطنى

كشف عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى النائب  طلعت عبدالقوي، عضو مجلس النواب، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عن تفاصيل الاجتماع المغلق الذي سيعقده مجلس أمناء الحوار الوطنى اليوم السبت، وقال إن مجلس الأمناء سيجتمع لمناقشة التوصيات والمخرجات النهائية الصادرة عن جلسات الحوار الاقتصادي لرفعها إلى رئيس الجمهورية.

وقال عضو مجلس الأمناء، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه تم عقد حوار اقتصادى على مدار أربعة أيام، بمشاركة حكومية كبيرة، وكذلك بمشاركة خبراء ومتخصصين وسياسيين، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق حوار اقتصادى، لبحث القضايا الاقتصادية العاجلة بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. 

وأضاف النائب طلعت عبدالقوى أن أبرز التوصيات التي سيتم طرحها على مائدة الاجتماع تتعلق بملفات ضعف التصدير، والحد من التضخم وغلاء الأسعار، وزيادة الإنتاج الزراعى والصناعى والتجارى، بجانب المشاكل المتعلقة بملفات الصناعة والزراعة والسياحة، كذلك الملفات التي تتعلق بشمولية العدالة الاجتماعية والموازنة العامة.

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