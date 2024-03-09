الرئيس فى احتفالية يوم الشهيد: لسنا دعاة حرب بل عامل استقرار وسلام

كشف الرئيس السيسي عما يدور في ذهن المواطنين المصريين، من إمكانية المواجهات العسكرية في رفح الفلسطينية، قائلا: "فيه حد قالي مش أنتو عندكم أقوى جيش، طب ما يلا".

وأضاف خلال كلمته باحتفالية "يوم الشهيد"، اليوم السبت: "إحنا بنتحمل ونساعد على قد ما نقدر مع حفاظنا على بلدنا، وبنحاول نكون عامل استقرار وسلام ومنشعلش أبدا حرائق هنا أو هنا سواء في الاتجاه الجنوبي أو غيره".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ يوم الشهيد والمحارب القديم، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.