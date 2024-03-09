الرئيس: إحنا مش فسدة وإللى اتعمل فى مصر الكل شايفه

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استقامة الأوضاع منذ توليه الحكم، قائلا: "إحنا مش فسدة وخدنا أموالكم وضيعناهم بفساد أو دلع، لا محصلش، إن كنا عملنا فكل حاجة اتعملت على أرض مصر، أي حد يشوفها، بقول الكلام ده لأنه مهم والكلام ده تسجيل من إنسان إنتوا اختارتوه لتولى المسئولية وانا قلتلكم تعالوا نتولي المسئولية".

وأضاف خلال كلمته باحتفالية "يوم الشهيد"، اليوم السبت، مقلتش أبدا أنا لها أنا لها، وأنا أخلصكم، هاتوا كل كلامي من الأول أثناء الترشح هتلاقوا كلامي مبيتغيرش، لأن التوصيف مبيتغيرش، الظروف حلها الوحيد إحنا، وقلت قبل كده العمل والصبر هما الحل".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ يوم الشهيد والمحارب القديم، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.