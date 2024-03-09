السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

تسجيلات نادرة للمشير طنطاوى.. ونور الشريف يروى كواليس حرب 73 فى فيلم "ويبقى الأثر"

المشير طنطاوي
المشير طنطاوي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلم "ويبقى الأثر" خلال احتفالية "يوم الشهيد"، واستعرض خلاله كفاح القوات المسلحة ونضالها في حرب 1967 وحرب 1973، وكللت تلك الجهود بالنجاح والنصر.

وتضمن فيلم "ويبقى الأثر" ظهورًا مميزًا لتسجيلات نادرة من شهادات تاريخية للمشير محمد حسين طنطاوي، حيث تحدث عن كواليس الحرب، علاوة على ظهور الفنان الراحل نور الشريف الذي كان يروى ما حدث خلال حرب 1973.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

يوم الشهيد تسجيلات نادرة المشير طنطاوي نور الشريف احتفالية يوم الشهيد

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