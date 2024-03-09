السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أرملة شهيد تُبكى الحاضرين باحتفالية يوم الشهيد: راعوا ربنا فى بلدكم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

حرصت أرملة الشهيد عقيد أركان حرب حازم إبراهيم عبدالقادر، على توجيه رسالة إلى المصريين، خلال تكريم الرئيس السيسي لها ولأبنائها، ضمن احتفالية يوم الشهيد، اليوم السبت.

وقالت أرملة الشهيد: "أنا هنا بسبب شخصين، حازم وآدم (نجلها)، أنا لسة ناقلة مكان جديد 90% قوات مسلحة، وبيتي قدام الجامع، أول ما عزلنا آدم كان نازل يصلي الجمعة، بصيت عليه وهو داخل عيطت عشان كان لوحده كان نفسي باباه يبقى معاه، بعدها بشهرين تلاتة آدم في مرة وهو خارج من الجامع مع أصحابه، أصحابه راحوا على باباهم يسلموا عليهم، آدم جري على باباهم واترمي في حضنه وسلم عليه، وهنا برضه عيطت".

وتابعت: "غصب عني عيطت وبصيت لربنا، مش اعتراض، ولكن أنا أم، ابني صعب عليا، في بالي قلت في جمعة الشهيد، هكلم دفعته ييجوا يصلوا مع آدم ويتكلموا عن حازم جوه الجامع".

وواصلت: "بعدها بأسبوع ربنا بيقولي ماتزعليش لقيتهم بيكلموني بيقولولي إن سيادة الرئيس هيكرم حازم، وبدل ما الناس تتكلم عن حازم جوه الجامع، مصر كلها هتشوف".

واستطردت: "طلبي منكم كلكم إن كل واحد يراعي ربنا في البلد ويعرف إن في ناس كتير ضحت عشان خاطر البلد دي، وهما ماشيين على الأرض في دم كتير تحت، وإن في ناس عايشة بس حياتهم مش كاملة وفرحتهم ناقصة".

يوم الشهيد

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

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