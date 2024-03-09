السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بطل ابن بطل.. قصص لن تسمعها إلا من أبناء القوات المسلحة المصرية

فيلم أبطال من بلدي
فيلم أبطال من بلدي

استعرض فيلم "أبطال من بلدي"، الذي تطرق إلى تضحيات وبطولات الشهداء من أجل الدفاع عن الوطن، قصة استشهاد الملازم بسام نجيب إبراهيم، الذي استشهد يوم 27/9/2019.

وقالت أرملة الشهيد بسام نجيب إبراهيم إنه تواصل معها يوم استشهاده، واطمأن على أسرته من خلالها، ثم انقطع التواصل معه باقي اليوم، ثم علمت بنبأ استشهاده، والذي نزل عليها كالصدمة، ولكتها احتسبته عند الله.

وأوضحت أرملة الشهيد الملازم بسام نجيب إبراهيم أنها خلال تكريمه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدثت معه عن ابنها أحمد، وأنه مصمم على استكمال مسيرة والده، بعد انتهاء دراسته في كلية الحاسبات والمعلومات، واجتاز اختبارات الكلية الحربية ليستكمل مسيرة والده في القوات المسلحة، والالتحاق بالكلية الحربية. وأكد أحمد، ابن الشهيد، استعداده للشهادة من أجل الوطن كما قدمها والده.

يوم الشهيد

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

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