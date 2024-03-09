السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

حزب حماة الوطن يوجه التحية لأبطال القوات المسلحة فى ذكرى يوم الشهيد

الفريق جلال الهريدي،
الفريق جلال الهريدي،

تقدم حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بالتحية لكل شهداء الوطن الأبرار بمناسبة التاسع من مارس ذكرى يوم الشهيد.

وقال الحزب، فى بيان له، إن هذه الذكرى تعيد إلى الأذهان بسالة وشجاعة وإخلاص أبطال القوات المسلحة المصرية على مر التاريخ.

وتابع الحزب: نستعيد في هذه المناسبة ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي الفريق عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الذي استشهد بين جنوده في حرب الاستنزاف.

ووجّه حزب حماة الوطن، التحية لكل أبطال القوات المسلحة الذين يحملون على عاتقهم حماية أمن مصر واستقرارها، ويقدمون كل ما لديهم من أجل رفعة هذا الوطن.

وأشاد حزب حماة الوطن بالقيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما يقدمه لأهالي الشهداء من خلال تشريعات وقرارات بمثابة رد الجميل وتقديرًا لتفاني الشهداء في خدمة تراب هذا الوطن.

تقدير للشهداء المصريين

وتحتفل مصر اليوم في 9 مارس بذكرى يوم الشهيد، وهو بمثابه تقدير للشهداء المصريين الذين قدموا حياتهم فداءً لوطنهم العزيز وللحفاظ على تراب مصر وشعبها.

ويوم الشهيد، يوم تاريخي لشعب مصر احتفالًا بالأبطال المصريين، وأبرزهم الفريق عبدالمنعم محمد رياض عبدالله، الذي قدم حياته فداءً لمصر، وتمت تسميته "يوم الشهيد" تكريمًا لاستشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وابن قرية سبرباى بمركز طنطا بمحافظة الغربية على الجبهة وسط جنوده.

أما عن تفاصيل استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض، فكان يوم 8 مارس 1969 حيث قرر«رياض» أن يتوجه بنفسه إلى الجبهة ليرى عن قرب نتائج المعركة وقرر أن يزور أكثر المواقع تقدمًا، حيث انهالت نيران القوات الإسرائيلية فجأة على المنطقة التي كان يقف فيها وسط جنوده، وانفجرت إحدى طلقات المدفعية بالقرب من الحفرة، وتوفي متأثرًا بجراحه نتيجة للشظايا القاتلة.

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