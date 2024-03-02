عقب تكريمه من حملة الرئيس السيسى.. أمين "حماة الوطن" بسوهاج: وسام على صدرى

كرمت الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي، الدكتور مختار همام أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، لجهوده البناءة وأعضاء حزب حماة الوطن بسوهاج على ما قدموه في نجاح الاستحقاق الانتخابي الرئاسي 2024.

جاء ذلك التكريم بحضور وسام صبري المدير التنفيذي للحملة والنائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب والنائب عماد خليل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.



وقال الدكتور مختار همام، إن هذا التكريم يعتبر وسامًا على صدري، مؤكدًا أن التكريم لكل عنصر وكادر داخل حزب حماة الوطن بسوهاج بأماناته النوعية ووحداته الحزبية وتشكيلاته على الجهد المتميز والتنظيم الرائع والحشد الشعبي لانتخاب مرشح الحزب الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يعمل ليل نهار لخدمة وطنه والحفاظ على مقدراته والسعي لتحقيق أعلى مستوى من التقدم والاستقرار لرفع راية مصر خفاقة في العالم كله.



وشدد الدكتور مختار همام، على أن توجيهات حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال هريدي لنا التواصل المباشر مع المواطنين والتفاعل من خلال تقديم خدمات الحزب لكل مواطن على أرض مصر وتدعيم أواصر التعاون وحب الوطن وخدمته وهذا دفعنا لعمل خطة انتشار كبيرة للحزب داخل كل شبر من أرض سوهاج من خلال افتتاح وحدات حزبية فرعية داخل مراكز وقرى محافظة سوهاج المختلفة.